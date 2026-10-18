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Resultado da Mega-Sena concurso 3071: confira as dezenas sorteadas neste domingo (18/10)

Saiba mais sobre o próximo sorteio da Mega-Sena e a estimativa de prêmio

Lívia Oliveira
Por
O próximo sorteio (concurso 3072) acontece na terça-feira (20)
O próximo sorteio (concurso 3072) acontece na terça-feira (20) - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo, 18 de outubro de 2026, o sorteio do concurso 3071, com prêmio estimado em R$ 170.000.000.

O sorteio ocorreu às (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.

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Dezenas sorteadas no concurso 3071:

As dezenas sorteados no concurso 3071 foram: 12 51 52 41 22 45

A informação sobre os ganhadores do sorteio e a eventual acumulação do prêmio será divulgada posteriormente no site oficial das Loterias Caixa.

Próximo concurso da Mega-Sena e estimativa de prêmio

O próximo sorteio da Mega-Sena (concurso 3072) será realizado na próxima terça-feira, dia 20 de outubro.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ milhões.

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Como resgatar o prêmio da Mega-Sena

Os prêmios das Loterias CAIXA podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Confira a logística de regaste dos valores:

  • Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.
  • Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.
  • Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.

O que acontece com o prêmio se o ganhador não resgatar?

Todo ganhador da Mega-Sena tem até 90 dias corridos (a partir da data do sorteio) para resgatar o seu prêmio.

Depois desse prazo, os valores não reclamados são repassados ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante Ensino Superior), conforme determinado pela Lei n° 13.756/18.

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