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LOTERIAS

Mega-Sena e outras 6 loterias têm sorteios antecipados; veja até quando apostar

Sete modalidades terão concursos no sábado, e apostas comuns poderão ser registradas até as 20h

Iarla Queiroz
Por
Caixa antecipa sete sorteios para sábado por causa das eleições
Caixa antecipa sete sorteios para sábado por causa das eleições - Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A Caixa Econômica Federal antecipou para sábado, 24, os sorteios de sete modalidades das Loterias CAIXA que estavam previstos para domingo, 25, data do segundo turno das eleições de 2026. Com a mudança, os apostadores precisam ficar atentos ao novo prazo para registrar os jogos.

As apostas convencionais poderão ser feitas até as 20h de sábado. Já a venda de cotas do Bolão CAIXA pela internet ficará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal oficial das loterias.

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Os sorteios serão realizados a partir das 21h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Confira as loterias que terão sorteios antecipados

A alteração no calendário vale para sete modalidades:

  • Mega-Sena;
  • Lotofácil;
  • Loteria Federal;
  • Quina;
  • Timemania;
  • Dia de Sorte;
  • +Milionária.

A mudança ocorre excepcionalmente por causa do segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.

Como funciona o Bolão CAIXA?

O Bolão CAIXA permite que apostadores participem de jogos em grupo, dividindo o custo das apostas e, caso sejam premiados, o valor do prêmio conforme as cotas adquiridas.

As cotas podem ser compradas em unidades lotéricas, no portal oficial ou pelo aplicativo Loterias CAIXA. A compra pode envolver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, conforme o canal utilizado.

Na Dupla Sena, por exemplo, o bolão tem preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode custar menos de R$ 3. É possível formar grupos de duas a 50 cotas, com até dez apostas por bolão. Quando há mais de uma aposta no mesmo grupo, todas devem conter a mesma quantidade de números.

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Mega-Sena terá semana especial de sorteios

Além da mudança excepcional deste fim de semana, a programação divulgada para a Mega-Sena prevê uma edição especial chamada Mega Semana a partir de segunda-feira, 26, com cinco sorteios consecutivos, de segunda a sexta-feira.

A iniciativa altera temporariamente o calendário habitual da modalidade, que normalmente tem concursos às terças, quintas e domingos. Após a sequência especial, a Mega-Sena deve retornar à programação regular.

Os apostadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. Antes de apostar, é importante conferir os horários e as regras específicas de cada modalidade.

Confira o Calendário oficial da Mega Semana de outubro

  • 1º Sorteio (Segunda-feira, 26/10): Concurso 3076;
  • 2º Sorteio (Terça-feira, 27/10): Concurso 3077;
  • 3º Sorteio (Quarta-feira, 28/10): Concurso 3078;
  • 4º Sorteio (Quinta-feira, 29/10): Concurso 3079;
  • 5º Sorteio (Sexta-feira, 30/10): Concurso 3080.
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