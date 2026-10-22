Mega-Sena e outras 6 loterias têm sorteios antecipados; veja até quando apostar

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A Caixa Econômica Federal antecipou para sábado, 24, os sorteios de sete modalidades das Loterias CAIXA que estavam previstos para domingo, 25, data do segundo turno das eleições de 2026. Com a mudança, os apostadores precisam ficar atentos ao novo prazo para registrar os jogos.

As apostas convencionais poderão ser feitas até as 20h de sábado. Já a venda de cotas do Bolão CAIXA pela internet ficará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal oficial das loterias.

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Os sorteios serão realizados a partir das 21h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Confira as loterias que terão sorteios antecipados

A alteração no calendário vale para sete modalidades:

Mega-Sena;

Lotofácil;

Loteria Federal;

Quina;

Timemania;

Dia de Sorte;

+Milionária.

A mudança ocorre excepcionalmente por causa do segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.

Como funciona o Bolão CAIXA?

O Bolão CAIXA permite que apostadores participem de jogos em grupo, dividindo o custo das apostas e, caso sejam premiados, o valor do prêmio conforme as cotas adquiridas.

As cotas podem ser compradas em unidades lotéricas, no portal oficial ou pelo aplicativo Loterias CAIXA. A compra pode envolver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, conforme o canal utilizado.

Na Dupla Sena, por exemplo, o bolão tem preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode custar menos de R$ 3. É possível formar grupos de duas a 50 cotas, com até dez apostas por bolão. Quando há mais de uma aposta no mesmo grupo, todas devem conter a mesma quantidade de números.

Mega-Sena terá semana especial de sorteios



Além da mudança excepcional deste fim de semana, a programação divulgada para a Mega-Sena prevê uma edição especial chamada Mega Semana a partir de segunda-feira, 26, com cinco sorteios consecutivos, de segunda a sexta-feira.

A iniciativa altera temporariamente o calendário habitual da modalidade, que normalmente tem concursos às terças, quintas e domingos. Após a sequência especial, a Mega-Sena deve retornar à programação regular.

Os apostadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. Antes de apostar, é importante conferir os horários e as regras específicas de cada modalidade.

Confira o Calendário oficial da Mega Semana de outubro