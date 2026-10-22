LOTERIAS
Mega-Sena e outras 6 loterias têm sorteios antecipados; veja até quando apostar
Sete modalidades terão concursos no sábado, e apostas comuns poderão ser registradas até as 20h
A Caixa Econômica Federal antecipou para sábado, 24, os sorteios de sete modalidades das Loterias CAIXA que estavam previstos para domingo, 25, data do segundo turno das eleições de 2026. Com a mudança, os apostadores precisam ficar atentos ao novo prazo para registrar os jogos.
As apostas convencionais poderão ser feitas até as 20h de sábado. Já a venda de cotas do Bolão CAIXA pela internet ficará disponível até as 20h45, exclusivamente pelo aplicativo Loterias CAIXA e pelo portal oficial das loterias.
Os sorteios serão realizados a partir das 21h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias CAIXA.
Confira as loterias que terão sorteios antecipados
A alteração no calendário vale para sete modalidades:
- Mega-Sena;
- Lotofácil;
- Loteria Federal;
- Quina;
- Timemania;
- Dia de Sorte;
- +Milionária.
A mudança ocorre excepcionalmente por causa do segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.
Como funciona o Bolão CAIXA?
O Bolão CAIXA permite que apostadores participem de jogos em grupo, dividindo o custo das apostas e, caso sejam premiados, o valor do prêmio conforme as cotas adquiridas.
As cotas podem ser compradas em unidades lotéricas, no portal oficial ou pelo aplicativo Loterias CAIXA. A compra pode envolver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, conforme o canal utilizado.
Na Dupla Sena, por exemplo, o bolão tem preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode custar menos de R$ 3. É possível formar grupos de duas a 50 cotas, com até dez apostas por bolão. Quando há mais de uma aposta no mesmo grupo, todas devem conter a mesma quantidade de números.
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Mega-Sena terá semana especial de sorteios
Além da mudança excepcional deste fim de semana, a programação divulgada para a Mega-Sena prevê uma edição especial chamada Mega Semana a partir de segunda-feira, 26, com cinco sorteios consecutivos, de segunda a sexta-feira.
A iniciativa altera temporariamente o calendário habitual da modalidade, que normalmente tem concursos às terças, quintas e domingos. Após a sequência especial, a Mega-Sena deve retornar à programação regular.
Os apostadores podem registrar seus jogos nas casas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. Antes de apostar, é importante conferir os horários e as regras específicas de cada modalidade.
Confira o Calendário oficial da Mega Semana de outubro
- 1º Sorteio (Segunda-feira, 26/10): Concurso 3076;
- 2º Sorteio (Terça-feira, 27/10): Concurso 3077;
- 3º Sorteio (Quarta-feira, 28/10): Concurso 3078;
- 4º Sorteio (Quinta-feira, 29/10): Concurso 3079;
- 5º Sorteio (Sexta-feira, 30/10): Concurso 3080.