Mega-Sena sorteia R$ 200 milhões nesta quinta: saiba quanto o prêmio rende por dia

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Nesta quinta-feira (22), a Mega-Sena vai sortear o prêmio de R$ 200 milhões. As pessoas interessadas têm até às 20h (horário de Brasília) de hoje para fazer suas apostas no concurso 3073.

O sorteio desta bolada, que já configura um dos maiores premiações da história da Loterias Caixa, será realizado a partir das 21h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.

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Caso um único bilhete crave as seis dezenas sorteadas, o novo milionário assumirá um patrimônio capaz de mudar o patamar financeiro de gerações. Para se ter uma ideia, um possível ganhador pode viver de forma confortável exclusivamente do rendimento do prêmio.

Concurso 3073 da Mega-Sena: Como concorrer ao prêmio de R$ 200 milhões?

Os apostadores podem registrar o jogo da Mega-Sena em qualquer casa lotérica credenciada do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa (site e aplicativo). Nos canais digitais, o pagamento é feito via Pix ou cartão de crédito, com valor mínimo de R$ 30 por transação.

Para quem optar pelos bolões digitais, o prazo para compra online é até 19h30, para jogos com sorteio no mesmo dia.

A aposta mínima da Mega-Sena, marcando seis números, custa R$ 6. Para quem deseja aumentar as chances de acerto, o sistema permite assinalar até 20 dezenas no mesmo volante entre as 60 disponíveis. Quanto mais números marcados, maior a probabilidade de acerto. No entanto, o preço do jogo sobe na mesma proporção e a aposta máxima da Mega de 20 dezenas sai por R$ 232,5 mil.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega?

Os bolões surgem como uma excelente opção para apostar com mais dezenas ou participar de múltiplos jogos a um custo reduzido. O apostador pode tanto criar seu próprio grupo de apostas quanto adquirir cotas já prontas no balcão da lotérica ou nos canais digitais — com valor mínimo de R$ 7,00 por cota e preço total do bolão a partir de R$ 15,00.

Já para quem prefere economizar tempo e manter os mesmos números da sorte nos próximos concursos, a alternativa ideal é a Teimosinha. Com essa opção, o sistema da Caixa repete automaticamente a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Quanto rende o prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena e o que dá para comprar?

Caso um único apostador acerte as seis dezenas no concurso 3073 e escolha aplicar integralmente os R$ 200 milhões no mercado financeiro, a quantia permite viver exclusivamente de rendimentos com folga financeira. Os rendimentos estimados são:

Na Poupança (isenta de imposto de renda): Com o rendimento fixo de 0,5% ao mês mais a variação da taxa referencial, o retorno no primeiro mês rende a partir de R$ 1,14 milhão.

Com o rendimento fixo de 0,5% ao mês mais a variação da taxa referencial, o retorno no primeiro mês rende Em Renda Fixa (CDBs ou Tesouro Selic a 100% do CDI): Considerando a taxa básica de juros atual, o retorno líquido mensal (já descontado o IR) supera a marca de R$ 1,42 milhão por mês. Isso é o equivalente a cerca de R$ 46 mil caindo na conta todos os dias.

Na prática, apenas um mês desse rendimento permite comprar uma mansão de luxo, quitar dezenas de dívidas da família ou adquirir um Porsche 911 sem tocar em um único centavo dos R$ 200 milhões.