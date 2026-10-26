Três baianos levam prêmio na Mega-Sena de R$ 300 milhões; confira

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O concurso 3.075 da Mega-Sena, realizado nesta segunda-feira, 26, terminou com três baianos contemplados na faixa da quina. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou, e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 305 milhões.

As apostas premiadas da Bahia são de Esplanada, no Litoral Norte; Jacobina, no Centro-Norte; e Salvador. Os valores dos prêmios são de R$ 58.299,20, R$ 38.866,24 e R$ 19.433,12, respectivamente.

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Quais foram as dezenas sorteadas na Mega-Sena hoje?

Os números sorteados foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.

Rateio do prêmio e ganhadores

6 acertos (Sena): não houve ganhadores.

não houve ganhadores. 5 acertos (Quina): 182 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 19.433,12 cada.

182 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 19.433,12 cada. 4 acertos (Quadra): 11.018 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 458,57 cada.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem quatro, cinco ou seis dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Para isso, devem procurar uma agência da Caixa ou uma casa lotérica credenciada, conforme o valor recebido.

É necessário apresentar documento de identidade original com CPF e o recibo original da aposta.

Confira as regras para o resgate dos prêmios da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas. Valores superiores a R$ 2.259,20: devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do bilhete premiado original.

devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do bilhete premiado original. Apostas feitas pela internet: o resgate pode ser solicitado pelos canais digitais disponíveis, conforme as regras da Caixa. Entre as opções, estão o Mercado Pago e a transferência via Pix para uma conta de mesma titularidade do apostador, quando disponíveis.

Como participar da Mega Semana da Mega-Sena?

O sorteio desta segunda-feira, 26, marcou o início da Mega Semana da Mega-Sena, período em que a Caixa realiza cinco sorteios consecutivos, até sexta-feira, 30.

A ação especial contempla os concursos 3.075, 3.076, 3.077, 3.078 e 3.079, substituindo o calendário regular de sorteios.

As regras para apostas e premiações permanecem as mesmas. Os interessados devem registrar suas apostas até as 20h, e os sorteios são realizados às 21h, no horário de Brasília.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e pelo Internet Banking da Caixa.