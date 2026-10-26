LOTERIAS
Mega-Sena modificada: Caixa muda calendário e anuncia sorteios diários
Apesar da programação, não há alterações em relação às regras da loteria
A Mega Semana da Mega-Sena, que contará com cinco sorteios consecutivos, começa nesta segunda-feira, 26, e segue até sexta, 30. A estimativa é de que o primeiro prêmio seja de R$ 300 milhões.
Tradicionalmente, os concursos são realizados às terças, quintas e domingos, no entanto, a estratégia altera temporariamente o calendário.
Os sorteios ocorrerão diariamente às 21h e, durante o período, serão realizados os concursos:
- 3.076;
- 3.077;
- 3.078;
- 3.079;
- 3.080.
Regras da loteria continuam as mesmas
Apesar da programação especial, não há mudanças em relação às regras da loteria. Desta forma, as faixas de premiação e as probabilidades de acerto também seguem as mesmas.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6 e pode ser feita presencialmente em qualquer lotérica do país ou pela internet, até as 20h.
Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
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Venceu? Saiba como e onde sacar
O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:
- Comprovante de identidade original com CPF
- Recibo de aposta original e premiado
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
Até quando é possível sacar?
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).