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LOTERIAS

Dois sortudos baianos levam prêmio na Mega-Sena de R$ 305 milhões; veja se foi contemplado

Sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (27). Confira as dezenas reveladas e o rateio

Everton Santos
Por
| Atualizada em
Mega-Sena acumulou
Mega-Sena acumulou - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O sorteio da Mega-Sena 3076 terminou mais uma vez sem ganhador na faixa principal do prêmio. Com o 18° acúmulo consecutivo, o montante para o próximo sorteio é de R$ 320 milhões.

O concurso, que foi realizado nesta terça-feira, 27, terminou com dois baianos contemplados e um deles com duas cotas premiadas.

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Os sortudos são de Salvador. Cada cota premiada receberá o valor de R$ 58.086,17.

Quais foram as dezenas sorteadas na Mega-Sena hoje?

Os números sorteados foram: 06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57.

Rateio do prêmio e ganhadores:

6 acertos (Sena): Sem ganhador

5 acertos (Quina): 68 apostas ganhadoras, R$ 58.086,17

4 acertos (Quadra): 6.491 apostas ganhadoras, R$ 869,30

Quanto o prêmio de R$ 320 milhões rende a partir de amanhã?

Se um único apostador levar o valor total da bolada no próximo sorteio e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:

Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1,6 milhão por mês.

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Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.

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