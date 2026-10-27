LOTERIAS
Dois sortudos baianos levam prêmio na Mega-Sena de R$ 305 milhões; veja se foi contemplado
Sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (27). Confira as dezenas reveladas e o rateio
O sorteio da Mega-Sena 3076 terminou mais uma vez sem ganhador na faixa principal do prêmio. Com o 18° acúmulo consecutivo, o montante para o próximo sorteio é de R$ 320 milhões.
O concurso, que foi realizado nesta terça-feira, 27, terminou com dois baianos contemplados e um deles com duas cotas premiadas.
Os sortudos são de Salvador. Cada cota premiada receberá o valor de R$ 58.086,17.
Quais foram as dezenas sorteadas na Mega-Sena hoje?
Os números sorteados foram: 06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57.
Rateio do prêmio e ganhadores:
6 acertos (Sena): Sem ganhador
5 acertos (Quina): 68 apostas ganhadoras, R$ 58.086,17
4 acertos (Quadra): 6.491 apostas ganhadoras, R$ 869,30
Quanto o prêmio de R$ 320 milhões rende a partir de amanhã?
Se um único apostador levar o valor total da bolada no próximo sorteio e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:
Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1,6 milhão por mês.
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Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?
Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.
Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:
Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.
Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.
Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.