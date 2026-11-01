LOTERIAS
Sorteio da Mega-Sena deste domingo dispara com R$ 42 mi acumulados
Bolões Caixa podem ser adquiridos até às 10h45
A Mega-Sena, de número 3.080, sorteia neste domingo, 1, um prêmio acumulado estimado em R$ 42 milhões, já que no concurso da última sexta-feira, 30, nenhuma aposta acertou a faixa principal de seis dezenas. O sorteio ocorre às 11h.
A transmissão será realizada ao vivo no canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples custa R$ 6 e pôde ser feitas até às 22h do sábado, 31. Já os Bolões Caixa, dos canais eletrônicos, é comercializado até às 10h45 deste domingo, quinze minutos antes da realização dos sorteios.
É preciso ter 18 anos ou mais para participar e o pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa.
Como funciona a Mega-Sena?
A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.
O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:
- Sena: 6 acertos;
- Quina: 5 acertos;
- Quadra: 4 acertos.
Dias e horários dos sorteios
Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.
Modos especiais de jogo
Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:
- Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
- Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.
Onde apostar?
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As apostas podem ser feitas de duas formas:
- Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
- Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.