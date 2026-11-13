DINHEIRO EXTRA
INSS começa a pagar 13⁰ salário em 24 de novembro
Depósitos seguem até 7 de dezembro para quem começou a receber benefícios a partir de maio
Uma nova etapa de pagamentos do abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a movimentar as contas de aposentados e pensionistas no próximo dia 24 de novembro.
O cronograma de repasses se estende até 7 de dezembro, de acordo com a tabela oficial da Previdência Social.
Os valores vão ser depositados automaticamente na mesma conta bancária onde o segurado recebe o benefício mensal, sem necessidade de solicitação prévia.
A medida contempla exclusivamente quem passou a receber benefícios previdenciários a partir de maio de 2026 — público que ficou de fora da antecipação realizada pelo Governo Federal no primeiro semestre. Quem já sacou as duas parcelas anteriores não terá direito a um novo depósito.
Quem recebe e como calcular
Além de aposentados e pensionistas, têm direito ao abono proporcional os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão concedidos após o período de adiantamento. Já os inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e na Renda Mensal Vitalícia não são contemplados, pois a legislação prevê o 13º apenas para benefícios previdenciários, e não assistenciais.
O valor é proporcional ao tempo de recebimento no ano: cada mês com pelo menos 15 dias de benefício ativo equivale a 1/12 (um doze avos) do total.
Um segurado que recebe o piso nacional de R$ 1.621 desde maio (oito meses), por exemplo, terá direito a R$ 1.080,67 brutos (R$ 1.621 ÷ 12 × 8), sujeitos a eventuais descontos legais.
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Consulta e atendimento
O extrato detalhado pode ser verificado no aplicativo ou site Meu INSS (na aba "Extrato de Pagamento", com login Gov.br) ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Calendário de pagamentos (novembro e dezembro)
Vale o último algarismo do cartão do benefício antes do traço
Até 1 salário mínimo (R$ 1.621)
- Final 1: 24 de novembro
- Final 2: 25 de novembro
- Final 3: 26 de novembro
- Final 4: 27 de novembro
- Final 5: 30 de novembrp
- Final 6: 1º de dezembro
- Final 7: 2 de dezembro
- Final 8: 3 de dezembro
- Final 9: 4 de dezembro
- Final 0: 7 de dezembro
- Acima de 1 salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de dezembro
- Finais 2 e 7: 2 de dezembro
- Finais 3 e 8: 3 de dezembro
- Finais 4 e 9: 4 de dezembro
- Finais 5 e 0: 7 de dezembro