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DINHEIRO EXTRA

INSS começa a pagar 13⁰ salário em 24 de novembro

Depósitos seguem até 7 de dezembro para quem começou a receber benefícios a partir de maio

Rodrigo Tardio
Por
Imagem ilustrativa da imagem INSS começa a pagar 13⁰ salário em 24 de novembro
Foto: Divulgação | Governo Federal

Uma nova etapa de pagamentos do abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a movimentar as contas de aposentados e pensionistas no próximo dia 24 de novembro.

O cronograma de repasses se estende até 7 de dezembro, de acordo com a tabela oficial da Previdência Social.

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​Os valores vão ser depositados automaticamente na mesma conta bancária onde o segurado recebe o benefício mensal, sem necessidade de solicitação prévia.

A medida contempla exclusivamente quem passou a receber benefícios previdenciários a partir de maio de 2026 — público que ficou de fora da antecipação realizada pelo Governo Federal no primeiro semestre. Quem já sacou as duas parcelas anteriores não terá direito a um novo depósito.

​Quem recebe e como calcular

​Além de aposentados e pensionistas, têm direito ao abono proporcional os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão concedidos após o período de adiantamento. Já os inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e na Renda Mensal Vitalícia não são contemplados, pois a legislação prevê o 13º apenas para benefícios previdenciários, e não assistenciais.

​O valor é proporcional ao tempo de recebimento no ano: cada mês com pelo menos 15 dias de benefício ativo equivale a 1/12 (um doze avos) do total.

Um segurado que recebe o piso nacional de R$ 1.621 desde maio (oito meses), por exemplo, terá direito a R$ 1.080,67 brutos (R$ 1.621 ÷ 12 × 8), sujeitos a eventuais descontos legais.

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​Consulta e atendimento

​O extrato detalhado pode ser verificado no aplicativo ou site Meu INSS (na aba "Extrato de Pagamento", com login Gov.br) ou pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

​Calendário de pagamentos (novembro e dezembro)

Vale o último algarismo do cartão do benefício antes do traço

​Até 1 salário mínimo (R$ 1.621)

  • Final 1: 24 de novembro
  • ​Final 2: 25 de novembro
  • Final 3: 26 de novembro
  • ​Final 4: 27 de novembro
  • ​Final 5: 30 de novembrp
  • ​Final 6: 1º de dezembro
  • ​Final 7: 2 de dezembro
  • ​Final 8: 3 de dezembro
  • ​Final 9: 4 de dezembro
  • ​Final 0: 7 de dezembro
  • ​Acima de 1 salário mínimo
  • ​Finais 1 e 6: 1º de dezembro
  • ​Finais 2 e 7: 2 de dezembro
  • ​Finais 3 e 8: 3 de dezembro
  • ​Finais 4 e 9: 4 de dezembro
  • ​Finais 5 e 0: 7 de dezembro
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Tags

Abono Anual Calendário de pagamentos INSS

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