Made in Bahia abre verão com moda

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Salvador já entra no clima do verão com moda, preços acessíveis e valorização da produção local. De 24 a 29 de novembro, das 14h às 20h, o Salão Pepe Otero, no Clube Espanhol, em Ondina, recebe a 35ª edição do Made In Bahia.

A feira reúne expositores com peças à pronta entrega, oferecendo opções para quem deseja renovar o guarda-roupa para a estação mais quente do ano. A entrada é gratuita.

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A programação começa com um desfile de abertura que une moda, criatividade e sustentabilidade, características que marcam a trajetória do evento. A apresentação abre a edição e reforça a proposta de valorizar a produção do setor.

Nesta edição, o público também poderá conferir um corredor exclusivo de produtos artesanais diferenciados. A iniciativa, presente desde 2025, valoriza o trabalho de produtores locais e amplia a diversidade de opções disponíveis aos visitantes.

Idealizado pela produtora de moda Vera Pontes, o Made In Bahia já se consolidou no calendário de eventos da cidade. A feira reúne empreendedores e consumidores em torno da moda e da produção local.

Conexão direta – A proposta é conectar diretamente quem produz a quem consome, oferecendo estilo e economia em um dos períodos de maior movimento do varejo. O evento também funciona como vitrine para os empreendedores que encontram na feira uma oportunidade de apresentar seus produtos.

– Queremos aproximar o público de quem produz moda e mostrar que é possível se vestir bem com preços acessíveis. A feira já é esperada todos os anos e é uma vitrine importante para os empreendedores – afirma Vera Pontes.

Para onde pode ir o povo de Gaza? Tendas são inundadas, encostas desabam sobre crianças e hospitais são bombardeados (...) Gaza exige proteção para aqueles que ainda estão vivos Dr. Munir Al-Bursh - diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, após novo ataque de Israel a Gaza

Chocolate baiano premiado

O reconhecimento internacional do Chocolate Cruzeiro do Sul com o bronze no Academy of Chocolate Awards coroa com maestria o esforço coletivo da Costa do Cacau e o pioneirismo do sistema cabruca na Bahia.

Mais do que laurear o design e a essência sustentável do Intenso 85%, a premiação reitera que nossa agricultura familiar, unida à preservação ambiental da Mata Atlântica e à valorização de origens legítimas, produz iguarias capazes de conquistar o exigente mercado britânico. É a prova viva de que aliar tradição e inovação eleva o nome do Brasil com excelência.

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