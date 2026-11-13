TEMPO PRESENTE
Made in Bahia abre verão com moda
Confira a coluna Tempo Presente desta sexta-feira
Salvador já entra no clima do verão com moda, preços acessíveis e valorização da produção local. De 24 a 29 de novembro, das 14h às 20h, o Salão Pepe Otero, no Clube Espanhol, em Ondina, recebe a 35ª edição do Made In Bahia.
A feira reúne expositores com peças à pronta entrega, oferecendo opções para quem deseja renovar o guarda-roupa para a estação mais quente do ano. A entrada é gratuita.
A programação começa com um desfile de abertura que une moda, criatividade e sustentabilidade, características que marcam a trajetória do evento. A apresentação abre a edição e reforça a proposta de valorizar a produção do setor.
Nesta edição, o público também poderá conferir um corredor exclusivo de produtos artesanais diferenciados. A iniciativa, presente desde 2025, valoriza o trabalho de produtores locais e amplia a diversidade de opções disponíveis aos visitantes.
Leia Também:
Idealizado pela produtora de moda Vera Pontes, o Made In Bahia já se consolidou no calendário de eventos da cidade. A feira reúne empreendedores e consumidores em torno da moda e da produção local.
Conexão direta – A proposta é conectar diretamente quem produz a quem consome, oferecendo estilo e economia em um dos períodos de maior movimento do varejo. O evento também funciona como vitrine para os empreendedores que encontram na feira uma oportunidade de apresentar seus produtos.
– Queremos aproximar o público de quem produz moda e mostrar que é possível se vestir bem com preços acessíveis. A feira já é esperada todos os anos e é uma vitrine importante para os empreendedores – afirma Vera Pontes.
Para onde pode ir o povo de Gaza? Tendas são inundadas, encostas desabam sobre crianças e hospitais são bombardeados (...) Gaza exige proteção para aqueles que ainda estão vivos Dr. Munir Al-Bursh - diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, após novo ataque de Israel a Gaza
Chocolate baiano premiado
O reconhecimento internacional do Chocolate Cruzeiro do Sul com o bronze no Academy of Chocolate Awards coroa com maestria o esforço coletivo da Costa do Cacau e o pioneirismo do sistema cabruca na Bahia.
Mais do que laurear o design e a essência sustentável do Intenso 85%, a premiação reitera que nossa agricultura familiar, unida à preservação ambiental da Mata Atlântica e à valorização de origens legítimas, produz iguarias capazes de conquistar o exigente mercado britânico. É a prova viva de que aliar tradição e inovação eleva o nome do Brasil com excelência.
POUCAS & BOAS
- O Curso de Formação Profissional da Guarda Municipal de Teixeira de Freitas terminou ontem mais uma etapa de capacitação atendendo as diretrizes da Matriz Curricular Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Depois de concluir a formação teórica desta segunda turma, os participantes passarão pelo estágio supervisionado e pelas avaliações finais. A previsão é que a cerimônia de formatura e entrega dos certificados aconteça em 3 de março do próximo ano, com expectativa de novas etapas de formação no futuro.
- As inscrições para o edital Camaçari Multicultural (005/2026), serão encerradas hoje, visando investir R$ 1,23 milhão em 114 projetos culturais do município. A iniciativa integra o conjunto de editais viabilizados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e recebe propostas divididas nos eixos de Linguagens Artísticas Diversas, Cinema e Audiovisual, Identidades Culturais e Culturas Periféricas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal da Secretaria de Cultura.
- Em Barreiras, o IV Encontro de Jovens e Anciões Indígenas do Cerrado Baiano ao Norte Mineiro será aberto hoje na Aldeia Kiriri, a partir das 14h. Com a proposta de promover a partilha de saberes ancestrais, a resistência cultural e a articulação política das comunidades indígenas da região, a programação conta com rituais, oficinas, vivências e noites culturais. Com encerramento no domingo, o evento é organizado pelo Conselho Indigenista Missionário, a Aldeia anfitriã e apoio de uma Cooperação Alemã.