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ABI convoca sócios para prêmio do ano
Confira a coluna desta terça-feira, 10
A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) está mobilizando seus associados para participar da votação do Prêmio ACB Melhores do Ano 2026. A iniciativa reconhece empresas, empresários e lideranças de destaque no cenário econômico da Bahia.
Como integrante do colégio eleitoral da premiação, a ABI reforça a importância da participação de seus membros no processo de escolha dos homenageados.
A votação é gratuita e permanecerá aberta até o dia 23 de novembro de 2026. Para votar, os associados devem acessar o site oficial da premiação, preencher seus dados pessoais e informar corretamente o vínculo com a ABI.
Cada participante poderá realizar até dez indicações nas categorias setoriais e escolher nomes para as categorias especiais de Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Destaque.
A entidade destaca também a possibilidade de indicar nomes ausentes da lista prévia divulgada. Entretanto, como é óbvio, mas precisa o absurdo de lembrar, está vedada a prática cabotina de indicação da própria empresa ou do próprio participante.
Auditoria e premiação – Após o encerramento da votação, os votos passarão por auditoria e avaliação da Banca de Notáveis. A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer no dia 10 de dezembro.
A ABI conclama seus associados a exercerem seu papel no processo, contribuindo para reconhecer profissionais e organizações de reconhecida relevância na capacidade de impulsionar o desenvolvimento empresarial da Bahia. Participar é fortalecer a valorização do empreendedorismo e da excelência no estado.
“O petróleo a gente aproveita 100%. Temos um caminho a percorrer, e o petróleo e a energia renovável vão ter que andar em paralelo com o petróleo para garantir a segurança energética”
Magda Chambriard, presidente da Petrobras, em evento na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro
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OAB debate condutas
As fragilidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na articulação entre conselhos federais e regionais apontam para falhas técnicas e jurídicas na fiscalização que exigem correção imediata. Esse cenário crucial será o centro do debate promovido pela Comissão de Apoio à Advocacia junto aos Conselhos de Fiscalização Profissional da OAB-BA no próximo dia 19, no Sebrae Costa Azul. O encontro reunirá gestores, procuradores e operadores do Direito para analisar os impactos do Acórdão nº 309/2026, visando fortalecer o controle interno, a governança e a segurança jurídica das autarquias em todo o País.
POUCAS & BOAS
‘Impactos da Reforma Tributária para os Municípios: Orçamento e Contratações Públicas’ é o tema do 2º Congresso Baiano de Direito Financeiro, que será aberto hoje na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB) com a participação de prefeitos e demais profissionais envolvidos na gestão dos municípios baianos. Organizados pela UPB e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), o evento objetiva aprofundar o debate técnico sobre os efeitos da Reforma Tributária nas finanças públicas municipais, considerando as mudanças na arrecadação e na distribuição das receitas.
O Dia Mundial de Luta contra o HTLV é celebrado hoje em Itabuna com uma caminhada de conscientização e enfrentamento pela Avenida do Cinquentenário, a partir das 14h. Organizado pelo Centro de Referência em Prevenção e Tratamento (CERPAT), da Secretaria Municipal de Saúde tem por meta ampliar a informação sobre o vírus, combater o preconceito e fortalecer o cuidado e a assistência às pessoas que vivem com a infecção. O vírus pode causar doenças neurológicas e alguns tipos de câncer.
O professor João Paulo Pinheiro Lima Primeiro é um dos homenageados em evento que a Câmara de Vereadores de Barreiras realiza hoje para enaltecer o trabalho dos professores na construção da sociedade. Ele também é policial militar, historiador e escritor, membro da Academia Barreirense de Letras, (ABL), instituição que estará representada pela escritora Adilma Vilela, que fará uma participação com um momento poético no evento.