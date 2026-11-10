ABI convoca sócios para prêmio do ano

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) está mobilizando seus associados para participar da votação do Prêmio ACB Melhores do Ano 2026. A iniciativa reconhece empresas, empresários e lideranças de destaque no cenário econômico da Bahia.

Como integrante do colégio eleitoral da premiação, a ABI reforça a importância da participação de seus membros no processo de escolha dos homenageados.

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A votação é gratuita e permanecerá aberta até o dia 23 de novembro de 2026. Para votar, os associados devem acessar o site oficial da premiação, preencher seus dados pessoais e informar corretamente o vínculo com a ABI.

Cada participante poderá realizar até dez indicações nas categorias setoriais e escolher nomes para as categorias especiais de Empresário do Ano, Empresária do Ano e Jovem Destaque.

A entidade destaca também a possibilidade de indicar nomes ausentes da lista prévia divulgada. Entretanto, como é óbvio, mas precisa o absurdo de lembrar, está vedada a prática cabotina de indicação da própria empresa ou do próprio participante.

Auditoria e premiação – Após o encerramento da votação, os votos passarão por auditoria e avaliação da Banca de Notáveis. A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer no dia 10 de dezembro.

A ABI conclama seus associados a exercerem seu papel no processo, contribuindo para reconhecer profissionais e organizações de reconhecida relevância na capacidade de impulsionar o desenvolvimento empresarial da Bahia. Participar é fortalecer a valorização do empreendedorismo e da excelência no estado.

“O petróleo a gente aproveita 100%. Temos um caminho a percorrer, e o petróleo e a energia renovável vão ter que andar em paralelo com o petróleo para garantir a segurança energética”

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, em evento na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro

OAB debate condutas

As fragilidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na articulação entre conselhos federais e regionais apontam para falhas técnicas e jurídicas na fiscalização que exigem correção imediata. Esse cenário crucial será o centro do debate promovido pela Comissão de Apoio à Advocacia junto aos Conselhos de Fiscalização Profissional da OAB-BA no próximo dia 19, no Sebrae Costa Azul. O encontro reunirá gestores, procuradores e operadores do Direito para analisar os impactos do Acórdão nº 309/2026, visando fortalecer o controle interno, a governança e a segurança jurídica das autarquias em todo o País.

POUCAS & BOAS

‘Impactos da Reforma Tributária para os Municípios: Orçamento e Contratações Públicas’ é o tema do 2º Congresso Baiano de Direito Financeiro, que será aberto hoje na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB) com a participação de prefeitos e demais profissionais envolvidos na gestão dos municípios baianos. Organizados pela UPB e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), o evento objetiva aprofundar o debate técnico sobre os efeitos da Reforma Tributária nas finanças públicas municipais, considerando as mudanças na arrecadação e na distribuição das receitas.

O Dia Mundial de Luta contra o HTLV é celebrado hoje em Itabuna com uma caminhada de conscientização e enfrentamento pela Avenida do Cinquentenário, a partir das 14h. Organizado pelo Centro de Referência em Prevenção e Tratamento (CERPAT), da Secretaria Municipal de Saúde tem por meta ampliar a informação sobre o vírus, combater o preconceito e fortalecer o cuidado e a assistência às pessoas que vivem com a infecção. O vírus pode causar doenças neurológicas e alguns tipos de câncer.

O professor João Paulo Pinheiro Lima Primeiro é um dos homenageados em evento que a Câmara de Vereadores de Barreiras realiza hoje para enaltecer o trabalho dos professores na construção da sociedade. Ele também é policial militar, historiador e escritor, membro da Academia Barreirense de Letras, (ABL), instituição que estará representada pela escritora Adilma Vilela, que fará uma participação com um momento poético no evento.