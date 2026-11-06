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Plano urbanístico preocupa comunidade

Proposta de lei em Camaçari ameaça urbanismo de Guarajuba

Da Redação, Miriam
Por Da Redação, Miriam
Guarajuba, um dos destinos turísticos e residenciais
Guarajuba, um dos destinos turísticos e residenciais - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A comunidade de Guarajuba, um dos destinos turísticos e residenciais mais valorizados do Litoral Norte, enfrenta séria preocupação relacionada ao seu futuro urbanístico.

Proposta de lei complementar apresentada neste início de novembro à Câmara de Camaçari pretende modificar regras de uso e ocupação do solo em uma área residencial, provocando questionamentos sobre a preservação do planejamento urbano e a segurança jurídica da região.

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A proposta expõe contradição política – há poucos meses decisão judicial reconheceu a destinação exclusivamente residencial de um loteamento – e levanta questionamentos sobre o futuro urbanístico da região, que tornou-se case de sucesso de desenvolvimento e valorização territorial, demonstrando que planejamento urbano, preservação ambiental, investimentos privados e crescimento econômico podem caminhar juntos.

Moradores defendem que o modelo bem-sucedido precisa ser preservado e que qualquer alteração pontual nas regras urbanísticas deve considerar não apenas os interesses envolvidos na proposta, mas também os impactos sobre milhares de famílias, trabalhadores, investidores e empreendedores.

A iniciativa surge em momento particularmente simbólico: pouco depois de Guarajuba conquistar a certificação internacional Bandeira Azul em duas novas praias, tornando-se o único bairro do Nordeste com três praias reconhecidas pelo programa.

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O reconhecimento internacional é resultado de esforços voltados à preservação ambiental, à organização dos espaços públicos e à qualidade da infraestrutura. Nesse contexto, a possibilidade de flexibilizar regras urbanísticas em áreas residenciais desperta preocupação quanto à manutenção das características que contribuíram para consolidar o lugar como referência.

Mais uma derrota para os aliados de Trump: Santiago Peña renunciou à Presidência do Paraguai após uma série de escândalos (...) A extrema direita tem uma marca: faz a população pagar a conta Marcelo Freixo - deputado federal eleito, sobre a crise no Paraguai após a de banco ligado ao ex-presidente

Carlos Moore em Salvador

O ativista, etnólogo e politólogo Carlos Moore estará em Salvador nos dias 10 e 11 de novembro para dois eventos, debatendo o racismo planetário e lançando sua obra “Racismo Global: Última Fronteira do Ódio”. A programação inicia na terça-feira (10), às 18h, no Espaço Cultural da Barroquinha, com debates de Ivana Freitas e Nelson Maca.

Na quarta-feira (11), às 17h, o autor ministra uma Conferência Magna no Salão Nobre da Reitoria da UFBA, integrando a agenda do Novembro de Resistência do Mafro. Abertas ao público, as atividades marcam mais de cinco décadas de pesquisas internacionais do intelectual contra o eurocentrismo.

POUCAS & BOAS

O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) encerra hoje as atividades de 2026 em Camaçari, a partir das 13h30, na Cúria Diocesana no bairro do Natal. Com a participação de 50 cursistas e o alcance de aproximadamente 1.180 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos em 24 unidades escolares, o evento contará com a exposição das produções das crianças e das cursistas, além de apresentação de experiências vivenciadas durante o processo formativo. A promoção é da Secretaria de Educação (Seduc).

‘Nossa Terra, Nossas Vozes: literatura, memória e identidade no Oeste da Bahia’ é o tema da palestra de abertura da 2º Feira Literária, Cultural e Artística de Angical, aberta ontem no Colégio Municipal Prefeito Florisvaldo Ferreira. O evento tem a participação da Academia Barreirense de Letras através dos escritores Marilde Guedes, Márcia Rasia, Mário Sérgio e Roberto Sena. A instituição coordena hoje a programação dos lançamentos de livros. A realização da feira é da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer local, com apoio do PNAB/Ministério da Cultura.

O projeto ‘Maturidade Poética 60+’ será aberto hoje, às 14h30 na Biblioteca Municipal Folk Rocha, situada no Palácio das Artes de Barreiras. O trabalho será coordenado pela escritora e professora, membro da ABL, Fátima Ligouri, autora de livros como ‘Histórias Refinadas com Glacê’ e ‘Maturidade Poética 60+’. Terapeuta holística, gestalt escolar e psicanalista, ela vai focar a poesia, a cultura e a expressão dos idosos na iniciativa, que tem parceria da direção da biblioteca e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

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