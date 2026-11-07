Teatro da Ufba tem arte antirracista

Uma ampla programação cultural gratuita, promovida pela Ufba, vai focar no enfrentamento ao racismo, na valorização da cultura negra e na ampliação do debate sobre identidade, ancestralidade e representatividade.

As atividades incluem espetáculos de teatro-fórum, oficinas, palestras, apresentações artísticas, feira de artesanato e exposições, entre outras manifestações culturais.

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A programação começa hoje, às 18h, com a apresentação do espetáculo “O Pregador – Teatro-Fórum Antirracista”, na Escola de Teatro da Ufba.

A montagem da Companhia de Teatro da Ufba, com o Centro de Teatro do Oprimido da Bahia, integra o projeto “Teatro do Oprimido é Arte Pública!: Transformação dos Territórios”, circulando por sete municípios baianos.

Dirigido por Licko Turle, o espetáculo utiliza a metodologia criada por Augusto Boal para discutir o racismo estrutural por meio da história de Clara dos Anjos, mulher negra formada em Direito e discriminada no mercado de trabalho.

Na sequência, de 9 a 14 de novembro, a Escola de Teatro da Ufba realiza o evento “Dias de Oralituras e Pretagogias”, em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Entre os destaques estão a mesa “Bando 36 anos! Uma celebração do Teatro Negro da Bahia”, com o Bando de TeatroOlodum, e a conferência do pesquisador cubano Carlos Moore, seguida do espetáculo performativo “A Dança das Cores”.

As iniciativas reforçam o compromisso com a promoção da diversidade, da educação antirracista e da valorização das produções artísticas negras, oferecendo ao público espaços de reflexão, diálogo e participação por meio de arte e cultura.

“Ao sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em minha viagem ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, envio cordiais saudações a Vossa Excelência [Lula] e invoco sobre a Nação os dons da unidade e da paz”

Leão XI, papa, em telegrama enviado ao presidente Lula ontem, respondido com convite para visita ao País

MGB reabre sala das rochas

O Museu Geológico da Bahia (MGB), vinculado à SDE, reabre no dia 12 a reformulada Sala de Rochas Ornamentais no Corredor da Vitória, em Salvador. O espaço reúne mais de 60 exemplares baianos de destaque, a exemplo do Azul Bahia, Bege Bahia e Azul Macaúbas, evidenciando a riqueza da economia mineral estadual e detalhando toda a cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento com maquetes. Com financiamento do CNPq e colaboração da UFBA, UEC e do grupo Geologar, a nova sala incorpora tecnologias aproximando definitivamente a sociedade das geociências, da educação científica e da cultura local.

POUCAS & BOAS

A Semana da Cultura de Luís Eduardo Magalhães termina hoje com o Canteiro Cultural, a partir das 16h em frente ao Ginásio da JK. Foi aberta na última quinta-feira reunindo artistas e público local em um concerto musical e ontem a Noite Literária movimentou o Instituto Esperança (Capelania). Com a proposta de fortalecer a produção cultural o evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com apoio da Associação Social e Cultural de Luís Eduardo Magalhães e da Academia Luiseduardense de Letras.

A 19ª edição do Dia Integrar movimenta hoje o Colégio Deocleciano Barbosa de Castro, em Jacobina, com serviços gratuitos para a população em áreas como saúde, beleza, cidadania, cultura e educação ambiental, além de atividades recreativas voltadas para a criançada. Organizada pela Jacobina Mineração, a programação conta com mais de 200 profissionais colaboradores de diferentes áreas, empresas e órgãos, preparados para atender os moradores do município.

Um bazar beneficente no estilo brechó, com roupas, calçados, acessórios e brinquedos vai movimentar hoje a sede da Associação de Amigos dos Autistas de Barreiras e Região (Ama/Barreiras) a partir das 9h. Criada oficialmente em 2017, a agremiação iniciou suas ações e articulações no oeste da Bahia a partir de 2015, através de um grupo de famílias atípicas, amigos e profissionais que trabalham com o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com a missão inicial de conscientizar a população sobre a causa.