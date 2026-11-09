Prêmios das Loterias Caixa poderão ser recebidos por Pix; veja como

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A Caixa Econômica Federal liberou uma novaforma de receber prêmios das loterias para quem realiza apostas pela internet. A partir desta segunda-feira, 9, os apostadores podem solicitar o resgate dos valores diretamente por Pix, utilizando uma chave para receber o dinheiro.

A novidade foi anunciada pela Caixa Loterias e está disponível para jogos registrados nos canais digitais oficiais da instituição. Com a mudança, o usuário poderá fazer a solicitação pela própria plataforma em que realizou a aposta, sem precisar iniciar o procedimento por outros canais de atendimento.

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O pedido e o andamento do pagamento também poderão ser acompanhados na área “Minhas Apostas”.

Como receber prêmio das loterias pelo Pix?

Para utilizar a nova modalidade, o apostador precisa acessar a plataforma digital em que realizou o jogo e localizar a aposta premiada no histórico de apostas.

Em seguida, deve selecionar a opção “Resgatar Prêmio” e escolher o Pix como forma de recebimento. Depois, basta informar a chave para que o valor seja direcionado à conta correspondente.

Após a solicitação, o usuário poderá consultar o andamento do resgate na seção “Minhas Apostas”.

A Caixa não informou, no comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9, um prazo específico para a conclusão dos pagamentos pela nova modalidade.

Quem pode receber os prêmios pelo Pix?

A nova opção é destinada a quem realizou apostas pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.

Nesses ambientes, os jogos ficam vinculados ao CPF do apostador, permitindo a identificação do titular da aposta premiada. O recebimento, porém, continua sujeito aos procedimentos de validação adotados pela instituição.

O comunicado inicial também não detalhou um limite de valor para a utilização do Pix. Por isso, em caso de premiações elevadas, é importante conferir as orientações apresentadas pela própria plataforma antes de solicitar o pagamento.

Como funcionava o resgate antes do Pix?

Antes da novidade, os apostadores que faziam jogos pelos canais digitais já contavam com outras alternativas para receber os valores conquistados.

Entre as possibilidades estavam o resgate em unidades lotéricas, o atendimento nas agências da Caixa e, para determinadas premiações, o recebimento por meio do Mercado Pago.

As condições variam conforme o valor do prêmio e as regras estabelecidas pela instituição. Nas agências da Caixa, por exemplo, é possível solicitar o pagamento de premiações de qualquer valor, mediante apresentação da documentação exigida e cumprimento dos procedimentos de identificação.

A chegada do Pix acrescenta uma alternativa de recebimento digital, sem representar necessariamente o fim das modalidades anteriores.

Prêmios das loterias têm prazo para resgate

Mesmo com a nova facilidade, os apostadores precisam ficar atentos ao prazo para receber o dinheiro.

De acordo com as regras gerais das Loterias Caixa, os prêmios prescrevem em 90 dias, contados a partir da data do sorteio. Depois desse período, os valores que não forem retirados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme a legislação.

O prazo também vale para apostas realizadas pela internet. Por isso, é importante acompanhar os resultados e consultar regularmente os jogos registrados no aplicativo ou no portal oficial.

Como evitar golpes envolvendo prêmios e Pix?

Com a ampliação dos serviços digitais, os apostadores também devem redobrar a atenção para evitar fraudes.

Criminosos podem criar páginas falsas que imitam a identidade visual das Loterias Caixa para obter informações pessoais e financeiras dos usuários.

A orientação é utilizar exclusivamente o aplicativo Loterias Caixa e os canais oficiais da instituição. Também é importante desconfiar de mensagens que anunciam prêmios inesperados ou exigem pagamentos antecipados para liberar valores.

A nova funcionalidade deve ser utilizada diretamente na plataforma oficial, sem necessidade de compartilhar senhas bancárias com terceiros.

Antes de confirmar a operação, o apostador deve conferir os dados apresentados e verificar se está utilizando um canal legítimo.

O que muda para quem aposta pela internet?

A principal mudança é a possibilidade de solicitar o recebimento de prêmios por meio de uma chave Pix, diretamente pelos canais digitais das Loterias Caixa.

A medida acrescenta uma alternativa de pagamento para quem já utiliza a internet para registrar seus jogos. Além disso, o acompanhamento da solicitação fica disponível na área “Minhas Apostas”.

A novidade, no entanto, não altera as probabilidades de ganhar, os valores das apostas ou as regras dos sorteios. A mudança está restrita à forma de solicitar o recebimento dos prêmios conquistados.