Concurso 3083 da Mega-Sena tem ganhador de R$ 59,5 milhões e aposta premiada na Bahia; veja dezenas

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A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (08) o sorteio do concurso 3083 da Mega-Sena. A bolada principal de quase R$ 60 milhões saiu para um único apostador de Goiânia.

Com esse resultado, a estimativa de prêmio do próximo concurso, que será realizado na terça-feira (10), é de R$ 3.500.000.

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Resultado do sorteio da Mega-Sena 3083

As dezenas sorteadas no concurso foram:

22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.

Além do vencedor da faixa principal, o sorteio teve ganhadores nas outras faixas. Confira o rateio detalhado:

6 acertos (Sena): 1 aposta ganhadora (Goiânia/GO), com prêmio de R$

1 aposta ganhadora (Goiânia/GO), com prêmio de R$ 59.526.903,72;

5 acertos (Quina): 61 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 23.220,26 para cada uma;

61 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 23.220,26 para cada uma; 4 acertos (Quadra): 3.117 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 649,17 para cada.

Entre os vitoriosos da quina, a Bahia registrou uma aposta premiada na Mega-Sena. O sortudo, que foi contemplado com uma aposta simples, é do município de Barreiras.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os ganhadores têm até 90 dias corridos após o sorteio para resgatar o prêmio apresentando documento com CPF e o bilhete original.

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente nas casas lotéricas, enquanto valores superiores devem ser recebidos exclusivamente nas agências da Caixa.

Para apostas feitas pela internet, o resgate também pode ser solicitado via chave Pix ou conta do Mercado Pago de mesma titularidade.

Próximo sorteio da Mega-Sena

As dezenas do concurso 3084 serão sorteadas na próxima terça-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os interessados em participar do sorteio já podem ser registradas em qualquer casa lotérica credenciada do país ou de forma online, por meio do portal ou aplicativo oficial de Loterias da Caixa.

Vale lembrar que já estão disponíveis para compra também os bilhetes para concorrer ao sorteio da Mega da Virada 2026.