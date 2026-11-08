Concurso da Mega-Sena teve 52 ganhadores de uma vez só; veja quanto cada um levou

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Acertar sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e faturar milhões de reais é o grande sonho de qualquer apostador. No entanto, a história dos sorteios guarda um episódio totalmente fora da curva, um concurso em que a combinação principal foi cravada por nada menos que 52 apostas ao mesmo tempo.

Com as vendas abertas para a Mega da Virada de 2026 e a promessa de um prêmio recorde que supera R$ 1 bilhão, fica a pergunta: será que podemos ter outro resultado inusitado como aquele?

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Qual foi o sorteio da Mega-Sena com mais ganhadores da história?

O episódio inédito aconteceu no concurso 2110, referente à Mega da Virada de 2018.

Naquela noite de 31 de dezembro, os globos sortearam a seguinte sequência:

05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

O prêmio total da faixa principal ultrapassou R$ 302,5 milhões. Porém, com o estouro de bilhetes premiados, o valor foi fracionado e cada aposta vencedora levou R$ 5.818.007,36.

Por que ganhar no concurso 2110 não foi tão vantajoso?

Diferente dos concursos em que apenas um sortudo embolsa todo o prêmio principal da Mega-Sena — como ocorreu no ano seguinte, quando um único bilhete levou R$ 289,4 milhões no concurso 2150 —, a divisão em 52 partes pulverizou bastante o montante final.

É importante destacar ainda que 52 apostas não significam 52 pessoas contempladas. Como muitas das apostas registradas eram bolões, o valor individual de R$ 5,8 milhões acabou sendo dividido novamente entre vários cotistas de um mesmo bilhete.

Entre os contemplados do sorteio inédito, a Bahia teve cinco apostas premiadas. Os sortudos eram das cidades de Salvador, Feira de Santana, Mata de São João, Valença e Euclides da Cunha.

Por que tantas apostas foram contempladas na Mega da Virada de 2018?

A análise dos dados históricos da Mega-Sena revela uma coincidência interessante na combinação daquele ano:

Cinco das seis dezenas sorteadas estavam entre 1 e 31: (05, 10, 12, 18 e 25).

Apenas o número 33 superou esse intervalo.

O detalhe chama a atenção porque o intervalo coincide com o costume das pessoas de apostar em datas comemorativas e aniversários. Como quase todas as dezenas caíram no calendário mensal, várias pessoas acabaram repetindo a mesma lógica intuitiva.

A explosão de acertos nos prêmios menores comprova essa lógica: 7.688 apostas acertaram a quina (levando R$ 6.644,73 cada), enquanto 303.857 jogos cravaram a quadra (com R$ 240,17 cada).

Qual a chance de ter vários ganhadores na Mega da Virada 2026?

Matematicamente, a chance de um novo recorde de 52 vencedores é extremamente baixa.

O levantamento histórico mostra que, em 75% dos concursos da Mega-Sena (498 concursos), a bolada principal sai para apenas um bilhete.

A única exceção, como a história já provou, é se os globos sortearem novamente uma sequência concentrada em datas de aniversário, o que poderia voltar a emplacar diversas apostas idênticas.