Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 60 milhões; veja números

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O prêmio principal da Mega-Sena chegou a R$ 60 milhões após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 3.082, sorteado na noite desta sexta-feira, 6. Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 81 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 20.116,27 cada.

Os números sorteados foram: 04 – 16 – 23 – 24 – 38 – 44.

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Além dos ganhadores da quina, outras 4.527 apostas acertaram quatro dezenas. Cada uma receberá R$ 514,19.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo concurso será realizado no domingo, 8. Os interessados podem registrar suas apostas em casas lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6. Já o volante com sete números tem o valor de R$ 42.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa, quem faz uma aposta simples, escolhendo seis dezenas, tem uma chance em mais de 50 milhões de acertar o prêmio principal.

É possível aumentar a probabilidade de ganhar ao marcar mais números no volante. No entanto, o custo da aposta também fica maior.

Com 20 dezenas, quantidade máxima permitida, a chance de acertar os seis números passa a ser de uma em pouco mais de 1,2 mil. Nesse caso, o valor da aposta ultrapassa R$ 232 mil.