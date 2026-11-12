GRUPO MATHEUS
Após fechamento em massa, grande rede de supermercados perde R$180 mil
Balanço do terceiro trimestre aponta queda de 36,1% no lucro da companhia
O Grupo Mateus, detentor de uma das maiores redes varejistas de alimentos do Brasil, registrou lucro líquido de R$ 322,4 milhões no terceiro trimestre de 2026. Apesar do montante, o resultado representa uma queda de 36,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a companhia lucrou aproximadamente R$ 504,5 milhões.
A redução ocorre após uma reestruturação da empresa, que fechou 28 lojas da bandeira Eletro Mateus ao longo de 2025 e reduziu seu quadro de funcionários em cerca de 6,6 mil postos de trabalho em pouco mais de um ano.
Os dados financeiros foram divulgados no balanço da companhia nesta quinta-feira, 12. No terceiro trimestre, a receita líquida chegou a R$ 10,7 bilhões, recuo de 0,4% na comparação anual.
Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) pós-IFRS 16 foi de R$ 767,7 milhões, queda de 9,5%. A margem passou de 7,9% para 7,2%.
As vendas nas mesmas lojas também apresentaram redução. O indicador, conhecido como SSS, caiu 4,7% em relação ao terceiro trimestre de 2025.
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Grupo Mateus fechou 28 lojas e reduziu quadro de funcionários
A reestruturação do Grupo Mateus foi concentrada principalmente nas operações de eletrodomésticos e móveis. As 28 unidades fechadas pertenciam à Eletro Mateus, bandeira da companhia voltada à venda desses produtos.
Os encerramentos ocorreram ao longo de 2025, sendo 13 deles no último trimestre do ano, conforme balanço anual divulgado em março. A empresa também desativou o setor de eletrodomésticos em 20 lojas de varejo alimentar, que continuaram funcionando normalmente.
A companhia descreve a medida como uma otimização de portfólio, com a retirada de recursos de uma operação de margens mais apertadas para concentrar investimentos na rede de atacado, o Mix Mateus.