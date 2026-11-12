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Humberto Miranda inicia novo mandato na Faeb até 2030

Dirigente reeleito apontou metas para o agro baiano até 2030 e reforçou o fortalecimento sindical

Redação
Por Redação
Humberto Miranda assume novo mandato à frente da Faeb ao lado de nova diretoria executiva
Humberto Miranda assume novo mandato à frente da Faeb ao lado de nova diretoria executiva - Foto: Senar/Divulgação

Reeleito para comandar a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) durante o quadriênio 2026-2030, o presidente Humberto Miranda tomou posse na quarta-feira, 11, em Salvador.

A solenidade contou com a presença do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, reforçando o alinhamento estratégico entre a cúpula nacional do agronegócio e os produtores rurais baianos.

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Com o objetivo de garantir estabilidade institucional e acelerar a modernização do setor no estado, a nova gestão busca traduzir a solidez política da entidade em ganhos reais de produtividade, especialmente para pequenos e médios produtores.

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Em seu pronunciamento, Humberto Miranda listou como prioridades o fortalecimento da representação sindical rural, a defesa dos interesses dos produtores e a ampliação das ações voltadas ao desenvolvimento da agropecuária baiana.

“A reeleição para mim não representa apenas o reconhecimento de uma caminhada, mas representa, principalmente, uma nova responsabilidade e a chance de seguir renovando e criando novas ações para o setor agropecuário baiano. Todos os dias eu acordo com a certeza de que podemos fazer mais e melhor para ajudar quem está no campo. E é exatamente isso que eu tento passar para todos aqueles que fazem parte do Sistema Faeb/Senar”, afirmou.

A diretoria executiva foi estruturada para equilibrar a representatividade entre as diversas regiões produtoras da Bahia do Semiárido ao Oeste baiano:

  • Presidência: Humberto Miranda (articulação institucional e diretrizes gerais)
  • Vice-Presidência: Carminha Missio (integração regional)
  • Vice-Presidência de Desenvolvimento Agropecuário: Rui Dias (fomento produtivo e tecnologia)
  • Vice-Presidência Administrativo-Financeiro: Guilherme Moura (governança e orçamento)

O evento também marcou a entrega do Prêmio Mérito Rural João Martins ao produtor rural Maurício Bahia Odebrecht, fundador da EAO Agropecuária, em reconhecimento à sua trajetória empresarial e contribuição para o avanço técnico do agronegócio baiano.

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Tags

agricultura agro baiano Faeb Humberto Miranda

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