Reforma fica mais cara na Bahia; veja quais materiais tiveram aumento

Quem esteve em obra durante o mês de outubro na Bahia sentiram no bolso a diferença para os últimos meses. O aumento na despesa está diretamente relacionada à alta dos preços dos materiais de construção.

Segundo o Custo Unitário Básico (CUB-BA), indicador calculado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinducon-BA), durante o mês, subiram os preços de itens comuns para todas as obras e reformas, como tubos de PVC, conexões, fios e cabos, disjuntores, vidro e tintas.

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A organização ainda aponta que alguns desses produtos registraram alta de até 8% em apenas um mês. A tinta, por exemplo, está cerca de 50% mais cara do que há um ano.

O sindicato orienta que aqueles que precisam do serviço pesquise os preços em diferentes fornecedores e, sempre que possível, antecipar as compras de itens já previstos no orçamento.

Outros seguimentos afetados

Outro segmento que sente os efeitos dessa elevação é o de compradores de imóveis na planta. As parcelas são corrigidas pelo CUB, que registrou alta de 0,55% em outubro, considerando o padrão R-8.

“O índice reflete a variação dos custos da construção, e acompanhar sua evolução mensal é importante para que os compradores compreendam os reajustes e possam esclarecer eventuais dúvidas junto às construtoras” explica Thales Kropf, superintendente do Sinducato.

Nem todos os produtos sofreram aumento

Apesar dos aumentos citados, há, porém, movimentos de redução em alguns produtos. Telhas, janelas de alumínio e blocos de concreto ficaram mais baratos em outubro, demonstrando que nem todos os itens seguem uma trajetória de alta.

Nem todos os produtos sofreram aumento no mês de outubro - Foto: Arquivo | Agência Brasil

Por isso, a comparação de preços continua sendo uma estratégia importante antes de fechar qualquer compra.

“Para as empresas do setor, o cenário reforça a necessidade de planejamento, revisão dos orçamentos, negociação com fornecedores e antecipação de compras, para minimizar os impactos da elevação dos custos sobre as obras” reforça Thales Kropf.

Reforma tributária e fim da escala 6x1 entram na pauta

De acordo com o presidente da Cooperativa de Construção Civil da Bahia (Coopercon-BA), Ângelo Simões, a nova fase da reforma tributária, que passa a valer a partir de janeiro de 2027, e o fim da escala 6x1, são outros fatores que podem influenciar no valor das obras daqui para frente. Segundo ele, o custo da mão de obra pode aumentar em 13%.

“Diante desse cenário, as construtoras devem rever seus custos de construção para evitar surpresas durante a execução das obras”, complementou.

“Já os contratos e os empreendimentos imobiliários em andamento são os que mais preocupam, pois precisarão ser revistos para se adequar à nova realidade de custos. Esses desequilíbrios sempre geram discussões contratuais”, enfatiza Simões.

O presidente da Coopercon também chama a atenção dos compradores que pretendem adquirir um imóvel, ressaltando que o momento é propício para a compra, uma vez que os preços de venda tendem a aumentar em função dos reajustes de custos mencionados e da elevação das taxas de juros já sinalizada pelos agentes financeiros.