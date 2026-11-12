Fraudes disparam alerta na Bahia; veja os golpes que chegam por SMS

A Bahia lidera o ranking de tentativas de fraude de identidade no primeiro semestre deste ano, na região Nordeste, de acordo com dados do Mapa da Fraude da Serasa Experian. Ao todo, foram identificadas 120.396 tentativas no estado, equivalente a 28% das ocorrências da região. Muitas dessas empreitadas acontecem após a conquista dos dados da vítima por meio de golpes virtuais, que acontecem por diversas vias como os SMS (Serviço de Mensagens Curtas). A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou medidas para coibir esse tipo de fraudes.

Os relatos de golpes mais comuns chegam por mensagens de WhatsApp, ligações, ou sites e aplicativos falsos. Mas as tentativas por meio do serviço de mensagens curtas impactam vítimas. O docente de tecnologia da informação da Wyden, Bruno Souza, explica que os golpistas que atuam via SMS agem com o compartilhamento massivo de milhares de mensagens automatizadas simulando bancos, lojas e operadoras. A estratégia é anunciar promoções imperdíveis ou que a conta bancária foi bloqueada, ou que há uma dívida urgente.

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Ainda no texto curto, há o caminho para a solução do problema por meio da ligação para um número 0800 ou clique em um link falso. Esse chamado à ação ou à “solução" é o que leva a vítima ao golpista. A psicóloga da Safernet Brasil, Bianca Orrico, indica que essas fraudes utilizam estratégias de manipulação psicológica conhecidas como engenharia social. “Os criminosos exploram sentimentos como medo, urgência, confiança e até a expectativa de conseguir uma vantagem financeira”, argumenta.

Basta procurar entre os seus SMS agora e você irá encontrar alguns exemplos de mensagens anunciando a suspensão de sua conta bancária, bloqueio de CPF e as outras características já citadas desses golpes. O docente de tecnologia da informação da Wyden aponta que menos pessoas caem nesses golpes porque há impressão de que é algo menos pessoal em comparação com WhatsApp ou uma ligação. “Muita gente simplesmente ignora ou deleta o texto”, conta Bruno. Contudo, Bianca reforça que o canal também pode ser percebido como uma via mais formal de comunicação, especialmente em casos de bancos e empresas.

Novas regras coibitivas

Com o objetivo de coibir os golpes via SMS, a Anatel publicou no Diário Oficial - dia 04 deste mês - obrigações que afetam as operadoras de telefonia móvel e buscam proteger os consumidores. Deve ser criado um cadastro público de códigos curtos usados no envio de SMS corporativos em até 90 dias. Os códigos curtos são os números de poucos dígitos que aparecem como responsáveis pelas mensagens (tipo 30500 ou 29222) ao invés de um telefone completo. Através dessa lista, a população vai poder consultar as empresas responsáveis pelas mensagens recebidas.

Além disso, conforme a nova norma, apenas pessoas jurídicas cadastradas poderão enviar SMS corporativos por meio desses códigos e cada código curto deve estar vinculado a apenas uma empresa. A ideia é que isso dificulte criminosos de utilizarem códigos não identificados para se passar por bancos, empresas e instituições. As operadoras também deverão bloquear mensagens originadas de códigos não registrados e implementar políticas internas de segurança e mecanismos de monitoramento.

A Superintendência Executiva da Anatel fica responsável por acompanhar a execução das medidas e apresentar em até 180 dias um relatório ao Conselho Diretor com a avaliação dos resultados e eventuais propostas de aperfeiçoamento. Bianca Orrico, da Safernet, celebra as obrigações para que as empresas, plataformas digitais e instituições financeiras invistam em prevenção, identificação e bloqueio de atividades fraudulentas e que esse cuidado não seja apenas uma obrigação do usuário.

“As próprias empresas de telecomunicações e os serviços digitais precisam implementar mecanismos que dificultem o envio e a circulação dessas mensagens”, afirma Bianca. Já o gerente executivo de prevenção à fraude da Serasa Experian, Luiz Filipe Morra, recomenda desconfiar de solicitações inesperadas, evitar clicar em links suspeitos e sempre confirmar “a autenticidade das informações diretamente nos canais oficiais das empresas ou com as pessoas envolvidas". Bianca reforça ainda que as famílias conversem sobre os riscos de golpes com idoso.