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MAIOR EDIÇÃO DA HISTÓRIA

Festuris cresce 3,5% e deve movimentar R$ 600 milhões em negócios

Setur-BA marca presença em evento gaúcho com estande próprio

Bianca Carneiro
Por
38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado
38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado - Foto: Rafael Cavali | Festuris

A 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, foi aberta oficialmente na noite de quinta-feira, 12, com expectativa de movimentar R$ 600 milhões em negócios.

O evento registra crescimento de 3,5% em relação ao ano passado e projeta receber 18 mil participantes, consolidando-se como um dos principais encontros do setor turístico nas Américas.

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Realizada no Palácio dos Festivais, em Gramado, a cerimônia de abertura reuniu empresários, representantes de destinos nacionais e internacionais e autoridades políticas, entre elas o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), e o governador eleito, Luciano Zucco (PL).

Com cerca de 2.600 marcas e representantes de 65 destinos internacionais, a feira tem entre as novidades a participação do Japão. A Bahia também está presente, com um estande da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), voltado à divulgação dos destinos baianos e à ampliação das oportunidades de negócios.

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Os números comerciais reforçam a expansão do evento. Nesta edição, são 834 compradores nacionais e estrangeiros, aumento de 16% em relação a 2025. Já as reuniões de negócios somam 8.040, crescimento de 30,5% na comparação com o ano anterior.

Para a CEO do Festuris, Marta Rossi, o desempenho acompanha a importância econômica do turismo e a necessidade de investimentos no setor.

“Há muito, o turismo deixou de se resumir a lazer. É uma indústria que movimenta trilhões de dólares, sustenta milhões de empregos e impulsiona uma imensa cadeia de atividades econômicas. O momento que vivemos hoje exige visão, planejamento, qualificação, investimento e responsabilidade”, destacou.

Números comerciais reforçam a expansão do evento
Números comerciais reforçam a expansão do evento - Foto: Rafael Cavali | Festuris

Impacto econômico

A projeção de R$ 600 milhões em negócios supera os R$ 552 milhões registrados na edição anterior. Além disso, a organização estima uma movimentação de aproximadamente R$ 100 milhões na economia regional durante a semana, beneficiando hotéis, restaurantes, transportes, comércio e serviços.

Com o tema “Relações reais que constroem o futuro”, o Festuris destaca a importância das conexões humanas em um mercado cada vez mais influenciado pela tecnologia e pela inteligência artificial.

“O turismo é feito de pessoas para pessoas: transforma encontros em experiências, experiências em oportunidade, e oportunidade em desenvolvimento, com o diferencial insubstituível do valor humano”, ponderou o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

Segundo ele, embora as novas tecnologias ampliem as possibilidades de inovação, o relacionamento humano permanece como um dos principais diferenciais do setor.

Apresentação de abertura da Festuris
Apresentação de abertura da Festuris - Foto: Rafael Cavali | Festuris

Autoridades destacam potencial turístico

Durante a abertura, o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, ressaltou a importância do Festuris para a promoção dos destinos gaúchos.

“O Rio Grande do Sul tem muita alegria de receber tantos visitantes de diversos países. Nosso estado é muito conhecido por Porto Alegre e pela Serra gaúcha, mas há inúmeras joias a serem conhecidas aqui. O turismo é uma área transversal: depende de segurança, de infraestrutura e de hospitalidade, e o Festuris é o grande símbolo desse encontro de áreas afins”, ressaltou.

O governador eleito, Luciano Zucco, também destacou o potencial econômico da atividade e anunciou que o turismo terá uma secretaria específica na nova estrutura administrativa estadual.

“O setor reúne condições de ampliar investimentos, gerar empregos, movimentar diferentes cadeias produtivas e fortalecer as economias regionais”, afirmou.

A programação do Festuris segue até domingo, 15, reunindo agentes de viagens, operadoras, empresas e representantes de destinos turísticos em busca de parcerias e oportunidades comerciais.

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