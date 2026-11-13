Festuris cresce 3,5% e deve movimentar R$ 600 milhões em negócios

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A 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, foi aberta oficialmente na noite de quinta-feira, 12, com expectativa de movimentar R$ 600 milhões em negócios.

O evento registra crescimento de 3,5% em relação ao ano passado e projeta receber 18 mil participantes, consolidando-se como um dos principais encontros do setor turístico nas Américas.

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Realizada no Palácio dos Festivais, em Gramado, a cerimônia de abertura reuniu empresários, representantes de destinos nacionais e internacionais e autoridades políticas, entre elas o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), e o governador eleito, Luciano Zucco (PL).

Com cerca de 2.600 marcas e representantes de 65 destinos internacionais, a feira tem entre as novidades a participação do Japão. A Bahia também está presente, com um estande da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), voltado à divulgação dos destinos baianos e à ampliação das oportunidades de negócios.

Os números comerciais reforçam a expansão do evento. Nesta edição, são 834 compradores nacionais e estrangeiros, aumento de 16% em relação a 2025. Já as reuniões de negócios somam 8.040, crescimento de 30,5% na comparação com o ano anterior.

Para a CEO do Festuris, Marta Rossi, o desempenho acompanha a importância econômica do turismo e a necessidade de investimentos no setor.

“Há muito, o turismo deixou de se resumir a lazer. É uma indústria que movimenta trilhões de dólares, sustenta milhões de empregos e impulsiona uma imensa cadeia de atividades econômicas. O momento que vivemos hoje exige visão, planejamento, qualificação, investimento e responsabilidade”, destacou.

Números comerciais reforçam a expansão do evento - Foto: Rafael Cavali | Festuris

Impacto econômico

A projeção de R$ 600 milhões em negócios supera os R$ 552 milhões registrados na edição anterior. Além disso, a organização estima uma movimentação de aproximadamente R$ 100 milhões na economia regional durante a semana, beneficiando hotéis, restaurantes, transportes, comércio e serviços.

Com o tema “Relações reais que constroem o futuro”, o Festuris destaca a importância das conexões humanas em um mercado cada vez mais influenciado pela tecnologia e pela inteligência artificial.

“O turismo é feito de pessoas para pessoas: transforma encontros em experiências, experiências em oportunidade, e oportunidade em desenvolvimento, com o diferencial insubstituível do valor humano”, ponderou o CEO do evento, Eduardo Zorzanello.

Segundo ele, embora as novas tecnologias ampliem as possibilidades de inovação, o relacionamento humano permanece como um dos principais diferenciais do setor.

Apresentação de abertura da Festuris - Foto: Rafael Cavali | Festuris

Autoridades destacam potencial turístico

Durante a abertura, o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, ressaltou a importância do Festuris para a promoção dos destinos gaúchos.

“O Rio Grande do Sul tem muita alegria de receber tantos visitantes de diversos países. Nosso estado é muito conhecido por Porto Alegre e pela Serra gaúcha, mas há inúmeras joias a serem conhecidas aqui. O turismo é uma área transversal: depende de segurança, de infraestrutura e de hospitalidade, e o Festuris é o grande símbolo desse encontro de áreas afins”, ressaltou.

O governador eleito, Luciano Zucco, também destacou o potencial econômico da atividade e anunciou que o turismo terá uma secretaria específica na nova estrutura administrativa estadual.

“O setor reúne condições de ampliar investimentos, gerar empregos, movimentar diferentes cadeias produtivas e fortalecer as economias regionais”, afirmou.

A programação do Festuris segue até domingo, 15, reunindo agentes de viagens, operadoras, empresas e representantes de destinos turísticos em busca de parcerias e oportunidades comerciais.