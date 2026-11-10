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AEROPORTOS COMPLETOS

Aeroportos do Nordeste podem receber investimentos de R$ 150 milhões

Cidades estão buscando investidores para obras que abrangem 20.000 m² de áreas aeroportuárias

Franciely Gomes
Por
Investimentos serão destinados a hotéis
Investimentos serão destinados a hotéis - Foto: Ilustrativa | Freepik

Quatro aeroportos do Nordeste podem ganhar hotéis de alto padrão em breve. Recife, Maceió, João Pessoa e Aracaju estão buscando investidores para implementar uma rede hoteleira em aproximadamente 20.000 m² de áreas aeroportuárias.

De acordo com os editais divulgados pela concessionária Aena Brasil, a meta é coletar pelo menos R$ 150 milhões em investimentos, que serão distribuídos inicialmente em 650 apartamentos.

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O projeto visa ampliar as atividades comerciais e imobiliárias nos aeroportos brasileiros, abrangendo diversos serviços em espaços que possuem grande concentração de turistas de todo o mundo durante as férias.

Dados mostram que em 2025, os quatro aeroportos juntos movimentaram mais de dezesseis milhões de passageiros, com concentração mais alta nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho.

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Contratos de alta duração

Os contratos preveem um prazo de até sessenta anos com os investidores, podendo variar de acordo com as aprovações regulatórias aplicáveis. O centro com maior investimento será em Recife, que tem previsão de R$ 82 milhões.

Os hotéis serão divididos em duas categorias mínimas: Economy e Midscale. A primeira contemplará Maceió, João Pessoa e Aracaju, enquanto a segunda ficará destinada ao Recife. No entanto, os investidores poderão apresentar propostas para empreendimentos de categorias superiores.

Embora a hospedagem seja o principal foco dos investimentos, os projetos também podem contemplar áreas de alimentação e bebidas, realização de eventos, serviços de conveniência, locação de espaços e estacionamento, como uma espécie de hotel completo.

A previsão é de que as obras comecem um tempo depois da assinatura dos contratos com os investidores, mas ainda não há uma data definida.

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