PARAÍSO
Com 42 praias, ilha paradisíaca possui menor taxa de pobreza do Brasil
Local conta com um dos principais polos de tecnologia do país
Nem só de frio se faz a região Sul do Brasil. Capital de Santa Catarina, Florianópolis encanta turistas do Brasil e do mundo com suas 42 praias e paisagens naturais, que misturam vegetação e clima litorâneo.
Dentre as principais praias da região, estão: Jurerê Internacional, Praia do Forte, Praia dos Ingleses, Praia do Santinho, Praia da Joaquina, Praia Mole e Ilha do Campeche, com águas cristalinas e beaches clubs.
O destino paradisíaco ainda conta com trilhas sinalizadas e atividades culturais durante todo o ano, sem se restringir apenas à temporada de verão, que é a que mais recebe a visitação dos turistas.
O que fazer em Florianópolis?
Florianópolis conta com diversas opções de passeios e atividades para turistas. As atividades mais comuns são surf, sandboard na Praia da Joaquina, Stand-Up Paddle (SUP) e caiaque na Lagoa da Conceição.
A parte histórica e cultural da ilha é suprida com passeios na Ponte Hercílio Luz, no Mercado Público de Florianópolis, na Praça XV de Novembro, no histórico Palácio Cruz e Sousa e na Fortaleza de São José da Ponta Grossa.
Já a cena gastronômica fica no vilarejo Santo Antônio de Lisboa, que reúne ruas de pedra, ótimos cafés e restaurantes à beira-mar. Além do Ribeirão da Ilha, principal polo produtor de ostras do Brasil.
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Menor taxa de pobreza do Brasil
Além da variedade de belezas naturais, a ilha também é conhecida por possuir a menor taxa de pobreza do Brasil. De acordo com dados divulgados na Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Florianópolis possui apenas 8,5% dos moradores abaixo da linha da pobreza.
Os números projetam a cidade para a liderança do IDHM entre as regiões metropolitanas do país