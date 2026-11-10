Brasil tem dois parques entre os mais visitados da América Latina; veja ranking

O Brasil colocou dois parques de diversões entre os dez mais visitados da América Latina e do Caribe em 2025. O principal destaque foi o Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, que recebeu 2,9 milhões de visitas e abriu uma vantagem de 818 mil entradas sobre o segundo colocado.

O resultado representa um crescimento de 16% em relação a 2024, quando o empreendimento registrou 2,5 milhões de visitas. Na segunda posição aparece o Six Flags México, com 2,082 milhões, enquanto o Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, ocupa o quarto lugar, com 1,45 milhão de entradas.

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Os dados fazem parte do levantamento de 2025 da Themed Entertainment Association (TEA), associação internacional do setor de entretenimento e parques temáticos. Juntos, os dez empreendimentos mais visitados da região receberam 14,1 milhões de visitas, um avanço de 4,8% na comparação com o ano anterior.

O desempenho dos brasileiros chama atenção diante do crescimento geral do setor. Além da liderança do Beto Carrero, o Hopi Hari ampliou seu público em 11,9%, alcançando 1,45 milhão de visitas.

Quais são os 10 parques mais visitados da América Latina?

O levantamento da TEA mostra que sete dos dez parques listados registraram crescimento de público em 2025. Dois tiveram queda, enquanto um manteve o mesmo volume de visitas.

Confira a classificação:

Beto Carrero World (Brasil): 2,9 milhões (+16%)

Six Flags México (México): 2,082 milhões (+1,5%)

Parque Xcaret (México): 1,47 milhão (0%)

Hopi Hari (Brasil): 1,45 milhão (+11,9%)

Mundo Petapa (Guatemala): 1,441 milhão (-2%)

Parque Mundo Aventura (Colômbia): 1,171 milhão (+3,5%)

Fantasilandia (Chile): 1,167 milhão (+1,5%)

Parque del Café (Colômbia): 905 mil (+3,5%)

Xetulul (Guatemala): 865 mil (-2%)

Parque de la Costa (Argentina): 655 mil (+2,6%)

Os dois representantes brasileiros somaram 4,35 milhões de visitas, quase 31% do movimento registrado pelos dez parques do ranking.

Beto Carrero cresce 16% e prepara investimento de R$ 2 bilhões

O desempenho do Beto Carrero World ocorre em um momento de expansão do empreendimento catarinense. Com 2,9 milhões de visitas em 2025, o parque acrescentou 400 mil entradas ao resultado do ano anterior.

Fundado em 1991, o complexo ocupa uma área de 14 milhões de metros quadrados em Penha, Santa Catarina. A iniciativa foi criada pelo empresário João Batista Sérgio Murad, conhecido nacionalmente como Beto Carrero, personagem que misturava a figura de um cowboy com a de um herói de filmes de ação.

Nos primeiros anos, o próprio fundador era uma das principais figuras de divulgação do empreendimento, com participações em programas de televisão, filmes e espetáculos realizados no parque.

Após a morte de Beto Carrero, em 2008, a família precisou reorganizar a estratégia de atração de visitantes. Alexandre Murad, filho do fundador, assumiu o comando e passou a investir em parcerias com grandes marcas do entretenimento.

Uma das mudanças mais importantes ocorreu em 2012, com um acordo com a DreamWorks, que levou personagens como Shrek, Kung Fu Panda e Madagascar ao complexo. Posteriormente, o parque também incorporou marcas como Hot Wheels, da Mattel, e Nerf, da Hasbro.

A estratégia passou a combinar brinquedos, personagens conhecidos, experiências temáticas, restaurantes, lojas e espetáculos, ampliando as opções de consumo e entretenimento para as famílias.

Segundo Alexandre Murad, o Beto Carrero havia alcançou uma receita próxima de R$ 660 milhões, crescimento de 14% sobre o período anterior. Na ocasião, o executivo afirmou: “Estamos na melhor fase da nossa carreira, passando pelo nosso melhor momento financeiro”.

Agora, o empreendimento prepara um programa de R$ 2 bilhões em investimentos, com recursos próprios e de parceiros. O plano prevê novas atrações, áreas temáticas e estruturas de hospedagem.

Beto Carrero World - Foto: Divulgação

Novas atrações e hotéis estão nos planos



Entre os projetos anunciados está uma área temática dedicada ao Bob Esponja, personagem da Paramount. A proposta inclui uma montanha-russa que, segundo Alexandre Murad, será a mais cara do Hemisfério Sul.

Outra aposta é ampliar as atrações voltadas às famílias com crianças. A estratégia já resultou na construção de uma área temática da Galinha Pintadinha, que recebeu R$ 50 milhões em investimentos.

O parque também está substituindo atrações antigas por novos projetos. Um dos exemplos é a Star Mountain, montanha-russa inaugurada em 1994, cuja aposentadoria foi anunciada após mais de três décadas de funcionamento. De acordo com Murad, cerca de 35 milhões de pessoas passaram pelo brinquedo desde sua inauguração.

O espaço será utilizado para uma nova área temática, maior do que a dedicada à Galinha Pintadinha.

Outra atração que passou por melhorias foi a Fire Whip. Nela, o empreendimento investiu mais de R$ 24 milhões na substituição de trilhos e na modernização de sistemas eletrônicos, sensores e freios.

A expansão também contempla a hotelaria. O planejamento inclui três torres próprias, cada uma com 200 apartamentos, além de empreendimentos desenvolvidos em parceria com outras empresas.

A intenção é ampliar o tempo de permanência dos turistas e atrair uma parcela maior dos gastos de quem visita a região.

1 de 5 Beto Carrero World | Foto: Divulgação

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4 de 5 Parque afirma que novo modelo aumentou custos | Foto: Divulgação

5 de 5 Beto Carrero World, | Foto: Divulgação

Hopi Hari cresce 11,9% e ocupa a quarta posição



O segundo representante brasileiro no ranking também apresentou avanço no número de visitantes. O Hopi Hari, em Vinhedo, a aproximadamente 70 quilômetros da cidade de São Paulo, encerrou 2025 com 1,45 milhão de visitas, contra 1,295 milhão no ano anterior.

O aumento de 11,9% representa 155 mil entradas adicionais e colocou o parque na quarta posição da lista regional, ligeiramente à frente do Mundo Petapa, da Guatemala, que registrou 1,441 milhão.

Inaugurado em 1999, o empreendimento paulista passou por dificuldades financeiras, mudanças de gestão, endividamento e um processo de recuperação judicial. Nos últimos anos, a administração buscou recuperar o público com ações comerciais, parcerias e renovação de atrações.

Segundo a TEA, o Brooklyn International Group, novo controlador do parque, planeja investir aproximadamente R$ 280 milhões até 2028.

Os recursos devem ser direcionados à construção de novas atrações, brinquedos e experiências para estimular o retorno dos visitantes. O desafio é ampliar a capacidade de investimento e sustentar o crescimento sem repetir os problemas financeiros que marcaram parte da trajetória do empreendimento.

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Parques brasileiros disputam espaço com novos investimentos



O crescimento dos dois parques brasileiros acompanha um movimento de expansão do setor de entretenimento na América Latina. No levantamento, a TEA aponta três tendências entre os empreendimentos: criação de novas atrações, utilização de personagens e marcas conhecidas e ampliação da oferta de hotéis.

A estratégia busca transformar visitas de apenas um dia em viagens mais longas, como passeios de fim de semana e férias em família.

No Brasil, além dos projetos do Beto Carrero e do Hopi Hari, outro empreendimento se prepara para entrar nesse mercado. Trata-se do Cacau Park, parque temático da Cacau Show em construção em Itu, no interior de São Paulo.

Com investimento anunciado de aproximadamente R$ 2 bilhões, o complexo tem inauguração prevista para 2027 e contará com áreas temáticas e atrações inspiradas no universo do chocolate. O projeto também prevê hotéis integrados ao destino.

A chegada de novos empreendimentos amplia a concorrência e aumenta a necessidade de atualização dos parques que já estão em funcionamento. Além dos investimentos em atrações, os operadores precisam lidar com custos de construção, manutenção e operação.

A TEA avalia que a América Latina ainda possui uma infraestrutura de parques menos desenvolvida do que regiões como América do Norte, Europa e partes da Ásia. Para a entidade, esse cenário abre espaço para novos projetos, principalmente em mercados com grande população e demanda interna por lazer.