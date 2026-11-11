Atividade turística da Bahia cresce 17,9% e lidera ranking nacional

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que as atividades relacionadas ao turismo na Bahia tiveram um aumento relevante no desempenho. O levantamento, que teve como referência o comparativo entre setembro de 2025 e setembro de 2026, revelou um crescimento de 17,9%.

Este número foi o maior registrado em todo o país, pelo quinto mês consecutivo, desde maio. Neste contexto, o resultado da Bahia ficou à frente, inclusive, do indicador nacional, que foi de -0,5%. Esta é a sexta alta seguida do estado baiano, em 2026.

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Este ano, o turismo na Bahia já acumula crescimento de 9,9%, melhor resultado entre os estados brasileiros, com um percentual acima do nacional, que registra queda de -0,7%.

Contudo, em relação ao mês anterior, o resultado da Bahia sobre as atividades turísticas pesquisadas separadamente pelo IBGE, foi o pior, pelo segundo mês consecutivo, entre as 17 unidades da Federação.

O levantamento indicou que, no estado, 13 atividades registraram quedas, e foi inferior ao do Brasil, onde também houve índice negativo, de -1,6%.

Já no acumulado dos 12 meses, encerrado em setembro, o desempenho das atividades turísticas no estado também é maior em todo o país, com crescimento de 8,5%. O indicador demonstra avanços contínuos, há 62 meses - há 5 anos, desde agosto de 2021. Esse índice ficou muito acima do nacional, que é de -0,2%.

De acordo com o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, os números demonstram um desempenho da vocação natural da Bahia para a atividade turística, desenvolvida a partir de ações de estruturação e promoção apoiadas pelo Governo do estado nos âmbitos regional, nacional e internacional.