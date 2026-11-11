Salvador está preparada? Entenda cenário de festas de verão após incertezas de Aracaju

Se Aracaju saiu do roteiro de verão de alguns turistas, Salvador pode entrar no radar desse público. O cancelamento das festas na capital sergipana abre espaço para que a cidade baiana atraia parte desses visitantes, especialmente pela proximidade entre os destinos e pela programação de verão que tradicionalmente movimenta a capital baiana.

A expectativa é de que uma possível mudança nos planos dos turistas reforce ainda mais o fluxo de visitantes na capital do estado, que já costuma receber um grande público durante a alta estação.

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Diante desse cenário, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) afirma que a capital baiana está preparada para receber visitantes e mantém o planejamento do calendário oficial de eventos. A empresa também destaca que acompanha possíveis mudanças no comportamento dos turistas em razão de alterações na programação festiva de outras cidade.

Saltur afirma que a capital baiana está preparada para receber visitantes e mantém o planejamento do calendário oficial de eventos - Foto: @vitorsantosfotos

"Com o cancelamento das festas de verão em Aracaju, a expectativa é que parte dos turistas que planejavam aproveitar a temporada na capital sergipana considere Salvador como alternativa", disse.

A possibilidade de atrair visitantes que inicialmente planejavam passar o verão em Aracaju também é vista com otimismo pelo setor de turismo. Para Jean Paul, vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens na Bahia (Abav-BA), a proximidade entre as duas capitais pode facilitar a escolha por Salvador, principalmente para quem pretende viajar de carro e evitar os custos de deslocamentos aéreos.

"É uma pena que a cadeia turística de Aracaju vá perder um bocado dos investimentos que fizeram. Normalmente, muita gente faz investimento para poder aplicar nas festas. Ruim para eles e bom para Salvador. [...] Com uma boa divulgação, essas pessoas vão querer vir para cá porque é pertinho. Dá para vir de carro, não precisa utilizar avião, que é muito caro", avaliou.

Jean Paul acredita que a estrutura de hospedagem da capital baiana também favorece a possibilidade de receber um público maior.

"Salvador oferece o que há de bom: praias, gastronomia, religiosidade, um bocado de coisa. Além dos festejos, as pessoas podem passear no Centro Histórico, fazer um passeio às ilhas. Tem muitas opções aqui", destacou.

Saltur afirma que a capital baiana está preparada para receber visitantes e mantém o planejamento do calendário oficial de eventos - Foto: Fábio Marconi/Reprodução

Saltur mantém calendário de verão e acompanha cenário turístico

Em meio às incertezas sobre a programação de outras capitais, a Saltur reforçou que Salvador mantém o planejamento de seu calendário oficial de eventos de verão. Segundo a empresa, as festas têm papel importante para o turismo, a economia e a geração de emprego e renda na cidade.

Saltur afirma que a capital baiana está preparada para receber visitantes e mantém o planejamento do calendário oficial de eventos - Foto: @vitorsantosfotos

Sobre possíveis alterações no fluxo de visitantes provocadas por mudanças nos calendários de eventos de outros destinos, a empresa afirmou que acompanha o cenário e continua investindo na promoção de Salvador e na organização de seus grandes eventos.

El Niño também entra no planejamento de verão

Além das movimentações no turismo, outro fator que está no radar da Prefeitura são os possíveis impactos associados ao fenômeno El Niño. A Saltur informou que os órgãos municipais acompanham os cenários climáticos e trabalham com planejamento preventivo para avaliar eventuais situações que possam exigir medidas específicas durante o verão.

Segundo a empresa, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) está elaborando um plano para avaliar possíveis cenários e orientar as ações necessárias. A pasta é responsável pelo acompanhamento técnico dessas questões e deverá fornecer informações mais detalhadas sobre o planejamento.

Apesar de confirmar a elaboração do plano, a Saltur não informou quais riscos climáticos estão no radar da Prefeitura nem se as medidas previstas terão aplicação direta durante as festas de verão.