Capital do Nordeste prevê cancelamento do Réveillon após El Niño

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As mudanças climáticas já provocam impactos na programação de verão das cidades nordestinas. Em Aracaju, a Prefeitura anunciou, nesta segunda-feira, 9, que vai reavaliar a realização da tradicional festa de Réveillon e do Verão Caju diante da crise hídrica que atinge Sergipe, agravada pelos efeitos do fenômeno El Niño.

A decisão foi comunicada pela prefeita Emília Corrêa (Republicanos), após uma reunião com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e gestores de municípios da Grande Aracaju. A preocupação da administração municipal é com os baixos níveis dos reservatórios e os riscos de desabastecimento de água.

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Segundo a prefeita, a gestão já discute a possibilidade de não avançar com a realização dos eventos, como forma de demonstrar a gravidade da situação.

Pré-Caju também preocupa gestão municipal

Outro evento que está no radar da Prefeitura é o Pré-Caju, uma das principais micaretas do país, que será realizado entre os dias 13 e 15 de novembro, na Orla de Atalaia

Apesar de ser uma festa privada, a concentração de foliões e o aumento da circulação de pessoas na cidade preocupam a gestão municipal pelo possível impacto no consumo de água em hotéis, estabelecimentos comerciais e serviços.

A prefeita informou que a concessionária Iguá deverá disponibilizar um ponto de hidratação durante os dias de festa.

Orla de Atalaia em Aracaju - Foto: Marcelle Cristinne | Prefeitura de Aracaju

Verão Sergipe 2027 é cancelado

A crise hídrica também provocou mudanças no calendário de eventos do Governo de Sergipe. Nesta segunda-feira, 9, o governador Fábio Mitidieri confirmou o cancelamento do Verão Sergipe 2027.

Segundo o governo estadual, os recursos que seriam destinados à realização do evento serão remanejados para ações de enfrentamento aos efeitos do El Niño e da estiagem, como ampliação da operação de carros-pipa, limpeza de aguadas e distribuição de forragem e cestas básicas.

Em publicação nas redes sociais, Emília Corrêa afirmou que participou de uma reunião com o governador e gestores da Grande Aracaju para apresentar as medidas que o município pretende adotar no enfrentamento à crise.

Prefeitura prevê ampliar pontos de hidratação

Entre as medidas anunciadas pela administração municipal está a ampliação do programa Hidrataju, com a instalação de novos pontos de hidratação no Centro da cidade. A iniciativa também deve atender pessoas em situação de rua e animais.

A Prefeitura ainda informou que vai disponibilizar áreas para a construção de novos reservatórios e reforçar a fiscalização para evitar problemas relacionados ao abastecimento.

Outra medida é a atuação do Procon Aracaju, que iniciou uma operação para monitorar os preços da água mineral, da água potável e dos serviços de abastecimento por carros-pipa.

Aracaju terá interrupções programadas no abastecimento

Além das mudanças na programação de eventos, a população da Grande Aracaju terá que lidar com interrupções programadas no abastecimento de água a partir da próxima segunda-feira, 16.

A medida foi anunciada após a Barragem do Poxim registrar 21,4% da capacidade útil, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

O governo informou que a previsão é suspender o racionamento quando o reservatório alcançar pelo menos 30% do volume útil e houver retorno das chuvas.