ARACAJU
Capital do Nordeste prevê cancelamento do Réveillon após El Niño
Aumento da circulação de pessoas na cidade preocupa gestão municipal
As mudanças climáticas já provocam impactos na programação de verão das cidades nordestinas. Em Aracaju, a Prefeitura anunciou, nesta segunda-feira, 9, que vai reavaliar a realização da tradicional festa de Réveillon e do Verão Caju diante da crise hídrica que atinge Sergipe, agravada pelos efeitos do fenômeno El Niño.
A decisão foi comunicada pela prefeita Emília Corrêa (Republicanos), após uma reunião com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e gestores de municípios da Grande Aracaju. A preocupação da administração municipal é com os baixos níveis dos reservatórios e os riscos de desabastecimento de água.
Segundo a prefeita, a gestão já discute a possibilidade de não avançar com a realização dos eventos, como forma de demonstrar a gravidade da situação.
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Pré-Caju também preocupa gestão municipal
Outro evento que está no radar da Prefeitura é o Pré-Caju, uma das principais micaretas do país, que será realizado entre os dias 13 e 15 de novembro, na Orla de Atalaia
Apesar de ser uma festa privada, a concentração de foliões e o aumento da circulação de pessoas na cidade preocupam a gestão municipal pelo possível impacto no consumo de água em hotéis, estabelecimentos comerciais e serviços.
A prefeita informou que a concessionária Iguá deverá disponibilizar um ponto de hidratação durante os dias de festa.
Verão Sergipe 2027 é cancelado
A crise hídrica também provocou mudanças no calendário de eventos do Governo de Sergipe. Nesta segunda-feira, 9, o governador Fábio Mitidieri confirmou o cancelamento do Verão Sergipe 2027.
Segundo o governo estadual, os recursos que seriam destinados à realização do evento serão remanejados para ações de enfrentamento aos efeitos do El Niño e da estiagem, como ampliação da operação de carros-pipa, limpeza de aguadas e distribuição de forragem e cestas básicas.
Em publicação nas redes sociais, Emília Corrêa afirmou que participou de uma reunião com o governador e gestores da Grande Aracaju para apresentar as medidas que o município pretende adotar no enfrentamento à crise.
Prefeitura prevê ampliar pontos de hidratação
Entre as medidas anunciadas pela administração municipal está a ampliação do programa Hidrataju, com a instalação de novos pontos de hidratação no Centro da cidade. A iniciativa também deve atender pessoas em situação de rua e animais.
A Prefeitura ainda informou que vai disponibilizar áreas para a construção de novos reservatórios e reforçar a fiscalização para evitar problemas relacionados ao abastecimento.
Outra medida é a atuação do Procon Aracaju, que iniciou uma operação para monitorar os preços da água mineral, da água potável e dos serviços de abastecimento por carros-pipa.
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Aracaju terá interrupções programadas no abastecimento
Além das mudanças na programação de eventos, a população da Grande Aracaju terá que lidar com interrupções programadas no abastecimento de água a partir da próxima segunda-feira, 16.
A medida foi anunciada após a Barragem do Poxim registrar 21,4% da capacidade útil, segundo levantamento divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).
O governo informou que a previsão é suspender o racionamento quando o reservatório alcançar pelo menos 30% do volume útil e houver retorno das chuvas.