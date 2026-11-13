Air France movimenta mais cargas em Salvador e celebra 2 anos da rota a Paris

Os voos da Air France em Salvador para Paris iniciaram o 2º semestre de 2026 exportando em média 85% mais carga em agosto e setembro que igual período de 2025.

Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

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Em agosto, o aeroporto de Salvador exportou em média, 11.148,29 quilogramas de carga por partida em agosto e 11.204,69 quilogramas em setembro. Atualmente, são 3 frequências semanais entre a capital baiana e Paris.

As cargas são importantes porque complementam o faturamento do voo. O crescimento é relevante e é mais de duas vezes maior que a média mensal transportada em 2025 e mais de seis vezes maior que a média exportada no 1º semestre do presente ano.

O crescimento também garantiu volumes de carga movimentadas maiores que os volumes movimentados pela Air France na sua base Fortaleza, no Ceará.

O crescimento do volume movimentado de cargas pode apoiar as operações da Air France a se consolidarem, evitando, por exemplo, a suspensão das operações da companhia na cidade, algo que aconteceu no início de 2026 e está previsto para operar entre 08 de março e 26 de abril de 2027.

A suspensão dos voos entre Salvador e Paris chama a atenção porque a ocupação média de passageiros, desses voos em 2026, diferentemente das cargas, supera os 94% no trecho rumo a Europa, índice maior até que os voos partindo de Fortaleza (91%). No trecho Paris – Salvador, as médias de ocupação são também maiores que da capital cearense.

Por outro lado, os voos partindo do Ceará operam de maneira ininterrupta há muitos anos.

O que explica a suspensão temporária dos voos em Salvador

O que pode explicar a suspensão dos voos no início do ano a partir de Salvador, é a forte sazonalidade da demanda de passageiros que se vê em Salvador no 2º trimestre do ano nos voos internacionais, algo visto inclusive em voos de-para a América do Sul, por exemplo.

Essa sazonalidade, mais forte de que outras capitais, faz a cidade cair no ranking de cidades que mais movimentam passageiros internacionais com frequência.

Além da sazonalidade, a operação a partir da capital baiana possui mais custos, como o combustível: os voos a partir de Salvador possuem 1 hora de duração a mais em média, (09 horas), provavelmente, necessitam operar com maior quantidade de tripulação, pilotos e comissários (tripulação composta).

Esses custos podem pesar na manutenção dos voos em meses de menor demanda.

Outro ponto que pode influenciar é que as operações em Salvador possuem maiores índices de voos alimentados pela parceira brasileira Gol, assim, o percentual de lucro final da Air France chegaria a cair um pouco mais.

Em Fortaleza, a alimentação doméstica é representativamente menor, da ordem de apenas 10% dos assentos.

Turistas franceses triplicam e rota celebra dois anos de operação

A quantidade de franceses chegando a Salvador em voos diretos triplicou entre os 9 primeiros meses do ano: aproximadamente 10.874 passageiros em 2026, contra 3.615 passageiros em igual período de 2024, dados da Embratur.

A rota fez 2 anos de operações no último 28 de outubro, com celebração no aeroporto.

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), e a Air France realizou celebrações pelos dois anos de operação do voo direto entre Paris e Salvador, um marco na conectividade aérea do estado. A data foi festejada com receptivo especial para a tripulação e os passageiros que desembarcaram no aeroporto da capital baiana, vindos da França. Eles foram recebidos por uma baiana típica, no ritmo da Orquestra de Berimbaus, e receberam fitinhas do Senhor do Bonfim e kit comemorativo.

Eu me divido entre a Bahia e a Europa. Desde o lançamento, sempre tenho aproveitado a comodidade desse voo direto de Paris, que oferece um ótimo serviço. Agora, me programei para passar sete meses trabalhando em Salvador Nicolas Olivier - suíço

“Esse voo nos aproxima e oferece muitas conexões. Minha esposa é baiana e estou vindo pela segunda vez a Salvador, uma cidade muito especial para mim. Eu gosto da cultura, que mistura tradições indígenas, africanas e europeias, da comida, das pessoas e do clima”, completou o irlandês Andrew Doody.

As reações dos viajantes foram acompanhadas de perto pelo titular da Secretaria de Turismo da Bahia, Setur-BA, Maurício Bacelar. “(...) o trabalho de captação da rota partindo da França, feito pelo Governo do Estado, abriu um novo ciclo na nossa conectividade aérea, transformando a Bahia em um destino globalizado”, afirmou o secretário.

Mais que franceses, portanto, o voo atrai diversas nacionalidades europeias à Bahia. Do lado dos passageiros brasileiros, muitos já usam a rota não apenas para chegar a Paris (56%). 44% dos passageiros usam a ligação da Air France para viajar a vários destinos do mundo na própria Europa e na Ásia.

Inaugurado em 28 de outubro de 2024, após negociações entre o governo baiano e a companhia aérea, a operação do voo ligando Salvador a Paris oferece três frequências semanais. Na alta temporada, serão cinco linhas por semana. No Aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa, os viajantes dispõem de conexões da Air France para quase 200 destinos da Europa, Ásia e África.

Aeronave A350-900 Air France - Foto: Divulgação

Expansão de frequências na alta temporada e reforço no Brasil

Atualmente, a rota opera três vezes por semana, às segundas, quartas e sábados; entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, a companhia confirmou novo reforço, com até cinco frequências semanais.

O incremento de frequências em períodos de maior demanda reforça nossa confiança no desempenho do destino. Nossa malha é dinâmica e pode ser ajustada conforme a evolução da demanda Guilhem Mallet - executivo da Air France e diretor-Geral da Air France-KLM para a América Latina

Segundo Mallet, a companhia trabalha a rota para poder crescer ainda mais.

Rio de Janeiro e Fortaleza também recebem reforço

A partir de 21 de dezembro de 2026, a rota entre Paris (CDG) e Rio de Janeiro (GIG) passará a contar com duas frequências diárias. O reforço ampliará as opções de conexão entre as duas cidades durante a temporada de inverno europeu.

Fortaleza (FOR) voltará a ter voos diários do grupo franco-holandês nos períodos de maior demanda, ante cinco frequências semanais em 2025. Com as mudanças, a companhia ampliará a oferta de assentos em suas rotas brasileiras durante a temporada.