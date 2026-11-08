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BRASIL

El Niño: temporais e tornados já contabilizam 14 mortes

Segundo especialistas, a tendência é que esses fenômenos se tornem cada vez mais frequentes

Luiza Nascimento
Por
Enchente em Palmitos
Enchente em Palmitos - Foto: Divulgação | Prefeitura de Palmitos

Cerca de 14 pessoas já morreram esse ano no Brasil, devido aos efeitos dos temporais e tornados causados pelo El Niño, desde julho. Dos casos, três ainda estão em investigação.

Do total, 12 vítimas foram registradas no Rio Grande do Sul. No local, os últimos meses foram invadidos por enchentes, granizo, ventos intensos e tornados. A chuva acima da média vem provocando estragos em diferentes regiões.

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No entanto, o problema ainda não está perto do fim. Segundo especialistas, a tendência é que esses fenômenos se tornem cada vez mais frequentes.

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Relembre as vítimas fatais do El Niño no Brasil em 2026

Agosto

  • Rio Grande do Sul: três mortes

Setembro

  • Rio Grande do Sul: seis mortes, incluindo vítimas de enxurradas, choque elétrico provocado por fios rompidos e veículos arrastados pela água.

Novembro

  • Rio Grande do Sul: três mortes sob investigação para apurar se tiveram relação direta com o El Niño

- Sagrada Família: motociclista arrastado pela correnteza.

- Cacique Doble: idosa encontrada perto de um rio.

- Tupanciretã: homem encontrado dentro de um carro submerso.

  • Santa Catarina: duas mortes

- Rio Negrinho: homem morreu após o desabamento da cobertura de um posto de combustível.

- Xanxerê: mulher morreu eletrocutada após tocar em um fio de alta tensão.

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El Niño temporais tornados

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