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RECORDE MUNDIAL

Paraíso escondido no Nordeste pode quebrar recorde mundial

Destino é apontado como um dos mais promissores da região

Franciely Gomes
Por
Município está entrando na rota dos destinos turísticos
Município está entrando na rota dos destinos turísticos - Foto: Divulgação | Governo do Piauí

O extremo norte do Piauí esconde um paraíso que pode entrar para o livro dos recordes mundiais. Com apenas 7,6 mil habitantes, Cajueiro da Praia tem uma árvore monumental com mais de 200 anos, chamada Cajueiro-Rei, com uma copa que se espalha por 8.810 a 8.834 m².

Cajueiro-Rei
Cajueiro-Rei - Foto: Divulgação | Prefeitura de Cajueiro da Praia

Estes números classificam o município como o local com o maior cajueiro do mundo, posto que é ocupado há décadas pelo Cajueiro de Pirangi (RN) no livro de recordes internacionais, o Guinness World Records. A planta possui aproximadamente 8.500 m².

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Embora a classificação ainda não tenha sido corrigida, um estudo publicado no periódico Genetics and Molecular Research já consagrou o cajueiro piauiense como o maior do Brasil e um dos maiores do mundo.

Destino promissor

Embora não seja muito incluído na rota de turistas que costumam visitar o Nordeste, Cajueiro da Praia é apontado como um dos destinos mais promissores da região, ganhando um lugar no topo da lista de 2025 do site hotelaria Booking.

Com praias preservadas e paisagens que misturam natureza e mar, o local combina biodiversidade marinha e esportes de vento, sendo considerado um dos pontos de ecoturismo do Piauí.

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Dentre as principais praias da região estão Barra Grande e Barrinha, que são ideais para banhos de mar com água morna e nas piscinas naturais na maré baixa. Além da Praia do Cajueiro, Praia do Sardim e Praia de Morro Branco.

O município ainda integra o turismo às áreas essenciais de preservação da biodiversidade marinha, como a do peixe-boi e a do cavalo-marinho, com bases de projetos responsáveis pelo monitoramento e resgate dos animais.

Como chegar?

Para chegar ao Cajueiro da Praia é necessário passar por um dos dois principais aeroportos do Piauí: Parnaíba e Teresina. Após chegar no local, o turista deve pegar um carro, ônibus ou transfer em direção à BR-343, com destino ao litoral.

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Cajueiro da praia Ecoturismo maior cajueiro do mundo natureza no Nordeste turismo Piauí

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