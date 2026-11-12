Paraíso escondido no Nordeste pode quebrar recorde mundial

Siga o A TARDE no Google

O extremo norte do Piauí esconde um paraíso que pode entrar para o livro dos recordes mundiais. Com apenas 7,6 mil habitantes, Cajueiro da Praia tem uma árvore monumental com mais de 200 anos, chamada Cajueiro-Rei, com uma copa que se espalha por 8.810 a 8.834 m².

Cajueiro-Rei - Foto: Divulgação | Prefeitura de Cajueiro da Praia

Estes números classificam o município como o local com o maior cajueiro do mundo, posto que é ocupado há décadas pelo Cajueiro de Pirangi (RN) no livro de recordes internacionais, o Guinness World Records. A planta possui aproximadamente 8.500 m².

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora a classificação ainda não tenha sido corrigida, um estudo publicado no periódico Genetics and Molecular Research já consagrou o cajueiro piauiense como o maior do Brasil e um dos maiores do mundo.

Destino promissor

Embora não seja muito incluído na rota de turistas que costumam visitar o Nordeste, Cajueiro da Praia é apontado como um dos destinos mais promissores da região, ganhando um lugar no topo da lista de 2025 do site hotelaria Booking.

Com praias preservadas e paisagens que misturam natureza e mar, o local combina biodiversidade marinha e esportes de vento, sendo considerado um dos pontos de ecoturismo do Piauí.

Dentre as principais praias da região estão Barra Grande e Barrinha, que são ideais para banhos de mar com água morna e nas piscinas naturais na maré baixa. Além da Praia do Cajueiro, Praia do Sardim e Praia de Morro Branco.

O município ainda integra o turismo às áreas essenciais de preservação da biodiversidade marinha, como a do peixe-boi e a do cavalo-marinho, com bases de projetos responsáveis pelo monitoramento e resgate dos animais.

Como chegar?

Para chegar ao Cajueiro da Praia é necessário passar por um dos dois principais aeroportos do Piauí: Parnaíba e Teresina. Após chegar no local, o turista deve pegar um carro, ônibus ou transfer em direção à BR-343, com destino ao litoral.