Suspeito de sequestro no Salvador Shopping teria estuprado vítima

O homem suspeito de sequestrar uma jovem de 19 anos no estacionamento do Salvador Shopping, neste sábado, 14, também teria estuprado a vítima durante o trajeto entre as proximidades de Feira de Santana e Salvador. A informação foi obtida pelo portal A TARDE junto a fontes ligadas à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Identificado como Osmar Dias da Silva, o suspeito abordou jovem no estacionamento do centro comercial, localizado no bairro do Caminho das Árvores, e a obrigou a permanecer dentro de um veículo. Em seguida, seguiu pela BR-324.

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Após o sequestro, equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar foram acionadas e montaram uma operação de vigilância nas proximidades do pedágio de Simões Filho, na tentativa de interceptar o automóvel.

Vítima teria sido abusada durante retorno a Salvador

Durante o percurso de volta, o suspeito teria cometido o estupro contra a jovem no interior do veículo.

A vítima permaneceu sob o controle do sequestrador até a intervenção das equipes policiais. Após ser localizada, precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

O caso

Uma jovem de 19 anos foi vítima de um sequestro na noite deste sábado, 14, em um dos estacionamentos do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana. O suspeito do crime morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares, depois de uma perseguição que terminou no bairro da Barroquinha.

Em contato com a reportagem do A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que foi acionada na madrugada deste domingo, 15, após familiares da vítima comunicarem o sequestro da jovem.

Após encontrarem o suspeito com o veículo, os agentes deram ordem de parada, mas não foi atendido. Durante a perseguição, o carro utilizado para o crime se envolveu em um acidente de trânsito na Barroquinha.

Depois da colisão, segundo a PM, o suspeito teria deixado o automóvel e efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares, gerando o confronto. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

"A vítima foi localizada e resgatada com vida. [...] A Polícia Militar ressalta que informações relacionadas à integridade física e à intimidade da vítima devem ser tratadas com a devida reserva, em respeito à sua dignidade e à preservação das investigações", disse a PM em nota.