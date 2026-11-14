Entenda operação que investiga desvio de recursos de emendas na Bahia

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A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 600 mil em dinheiro vivo durante uma operação que investiga suspeitas de desvio de emendas parlamentares na Bahia. Batizada de Operação Fluxo Paralelo, a ação foi deflagrada na última terça-feira, 10, e investiga possíveis irregularidades na aplicação de verbas federais destinadas ao município de Coração de Maria.

A investigação apura a possível utilização irregular de recursos transferidos por meio das chamadas emendas Pix, modalidade de repasse direto de dinheiro da União para estados e municípios.

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Entre as verbas sob suspeita estão duas emendas de autoria do deputado federal Neto Carletto (Avante), que somam aproximadamente R$ 8,6 milhões.

Conceição de Maria recebeu mais de R$ 44,3 milhões em transferência especiais

Ao todo, a cidade de Coração de Maria recebeu R$ 44,3 milhões em transferências especiais entre 2020 e 2024, segundo dados mencionados na decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou as medidas.

A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada após indícios de irregularidades na aplicação dos recursos federais. Auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) identificaram problemas em licitações e na execução de contratos, como:

pagamentos por serviços não realizados,

possíveis casos de superfaturamento

e dificuldades para rastrear a destinação do dinheiro.

O que a Polícia Federal investiga?

Além das suspeitas relacionadas à aplicação das emendas parlamentares, a Polícia Federal investiga movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo familiares do deputado.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram saques frequentes de grandes quantias em dinheiro vivo, transferências entre familiares e operações financeiras fracionadas.

Uma das linhas de apuração envolve o possível uso de terceiros para realizar retiradas bancárias e transportar os valores até empresas ligadas à família Carletto. Para os investigadores, a dinâmica pode ter sido utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A PF também apura se parte dos recursos movimentados teria sido destinada a despesas político-eleitorais não declaradas.

O que foi apreendido na operação?

Durante o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, no extremo sul da Bahia, os agentes federais recolheram:

Mais de R$ 607 mil em dinheiro vivo;

Três aparelhos celulares;

Um computador;

Joias, que ainda aguardam detalhamento.

As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do STF, a partir de uma representação da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mandados foram cumpridos em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, no extremo sul da Bahia - Foto: Reprodução | Polícia Federal

Os mandados foram cumpridos em endereços relacionados aos familiares do parlamentar, a uma pessoa investigada por realizar saques em nome de terceiros e a uma empresa de transportes ligada à família.

O deputado federal Neto Carletto não foi alvo de mandados de busca e apreensão durante a Operação Fluxo Paralelo.

Quais crimes são investigados?

A Polícia Federal apura possíveis crimes de peculato-desvio e lavagem de dinheiro, além de eventuais irregularidades relacionadas ao financiamento eleitoral.

A investigação busca esclarecer a origem dos valores movimentados, a possível relação com os recursos públicos destinados a Coração de Maria e a destinação final das quantias retiradas em espécie.

Até o momento, as suspeitas estão em fase de investigação e não representam uma condenação dos envolvidos.