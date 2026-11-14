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NARKE VII

Operação prende dois homens e apreende cocaína avaliada em R$ 360 mil

Ação cumpriu oito mandados de busca em Vitória da Conquista

Andrêzza Moura
Por
Dupla segue à disposição da Justiça
Dupla segue à disposição da Justiça - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma ação da Polícia Civil da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 13, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de seis quilos de cocaína, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Os suspeitos, de 33 e 41 anos, foram autuados em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. durante a Operação Código Vermelho.

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Durante a ação, oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nos bairros Alegria, Ibirapuera, Santa Cruz/Zabelê e São Pedro, além de um imóvel situado na região central da cidade.

Durante as buscas, os policiais encontraram nos imóveis R$ 9.380 em espécie, materiais usados na preparação e embalagem dos entorpecentes, além de um veículo.

A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada após a apreensão de aproximadamente 78 quilos de cocaína em ações anteriores das forças de segurança.

Em depoimento ao delegado Fabiano Aurich, titular da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (8ª DTE), um dos homens presos revelou que, a cerca de sete meses trabalhava no preparo e fracionamento da cocaína. Os dois homens seguem custodiados e à disposição da Justiça.

Prejuízo financeiro

Em um dos endereços, foram encontrados pacotes contendo 15 papelotes cada, vendidos por aproximadamente R$ 100 a unidade.

A Polícia Civil estimativa que a droga apreendida nesta sexta-feira deu um prejuízo na organização de R$ 360 mil. Ainda conforme o órgão, com a inclusão das apreensões anteriores, o impacto financeiro sobre o narcotráfico pode chegar a R$ 4,59 milhões.

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A ação, que faz parte da Operação Nacional NARKE VII, foi conduzida por investigadores da8ª DTE de Vitória da Conquista, unidade vinculada ao DENARC. A coordenação é da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJSP), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI).

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Homens presos Operação Polícia Civil tráfico de drogas

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