Assaltante que agrediu mulher no Stiep morre em confronfronto com a PM

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O homem suspeito de agredir uma mulher de 38 anos e roubar o carro em que ela estava, no bairro do Stiep, em Salvador, morreu após entrar em confronto com policiais militares na noite desta sexta-feira, 13. Ele foi localizado na região da Estrada CIA-Aeroporto, dois dias depois do crime. O veículo roubado foi recuperado.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o Batalhão Apolo iniciou ações de inteligência para localizar o Fiat Uno levado da vítima na última quarta-feira, 11. Com o apoio de câmeras de monitoramento, os policiais identificaram o automóvel na BA-256 e tentaram realizar a abordagem.

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Durante a ação, houve confronto e o suspeito foi atingido. Ainda de acordo com a corporação, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com o homem, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições e um celular, além de recuperarem o carro roubado.

Foto: Divulgação | SSP-BA

Um segundo homem que também estava no veículo conseguiu fugir por uma área de mata e segue sendo procurado pelas equipes.

Mulher foi agredida durante roubo de carro no Stiep

O crime aconteceu na rua Yvan Barreto de Carvalho, no bairro do Stiep, na quarta-feira, 11. A mulher de 38 anos foi retirada à força do veículo, jogada no chão e arrastada enquanto tentava impedir o roubo.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada no local. Nas imagens, também é possível ver o momento em que uma motocicleta quase atropela a vítima durante a luta corporal.