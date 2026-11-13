CRIME BRUTAL
Mulher mata ex-sogra a facadas e tenta decapitar corpo em rua
Antes do homicídio, a mulher tentou esfaquear o ex-companheiro
Uma mulher de 25 anos foi presa após matar a ex-sogra a facadas e tentar decapitar o corpo da vítima, na quinta-feira, 12, em Toledo, no oeste do Paraná. A idosa, identificada como Sebastiana de Freitas Alves, de 63 anos, foi perseguida e atacada em via pública. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento da suspeita com o filho da vítima.
Antes do homicídio, a mulher tentou esfaquear o ex-companheiro, que sofreu ferimentos na mão esquerda e no peito ao tentar se defender. Ele conseguiu fugir para a casa onde estava a mãe.
Ao perceber a confusão, Sebastiana deixou a residência, mas foi seguida pela ex-nora. A vítima foi alcançada na Rua Mário Pudel e atingida por golpes de faca no tórax e no pescoço. Ela morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Suspeita tentou decapitar a vítima
Após matar a ex-sogra, a mulher ainda tentou decapitar o corpo em plena via pública. A ação foi presenciada por testemunhas e registrada por câmeras de segurança da região.
Em seguida, a suspeita fugiu para o Ginásio Municipal Euzébio Garcia, onde havia várias crianças. No local, ela também ameaçou um homem de 63 anos que utiliza cadeira de rodas e é familiar do ex-companheiro.
A mulher foi imobilizada por populares até a chegada da Polícia Militar. A faca utilizada nos ataques foi apreendida e encaminhada para perícia.
A suspeita foi levada à delegacia e autuada em flagrante por feminicídio, tentativa de homicídio qualificado e ameaça.