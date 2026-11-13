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ATAQUE CIBERNÉTICO

Suspeito de invadir sistema e acessar dados de 20 mil pessoas é alvo de operação na Bahia

Homem teria utilizado credenciais válidas e ferramentas automatizadas para entrar na plataforma

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de invadir sistema e acessar dados de 20 mil pessoas é alvo de operação na Bahia
Foto: Divulgação PC BAHIA

Um homem suspeito de acessar ilegalmente dados pessoais e financeiros de aproximadamente 20 mil pessoas foi alvo de uma operação policial nesta quinta-feira, 12, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A investigação apura uma possível invasão aos sistemas da Ceres Fundação de Previdência, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, em apoio à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil do Distrito Federal, responsável pelo caso.

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Como os dados teriam sido acessados?

Segundo as investigações, os acessos suspeitos ocorreram entre 20 e 29 de junho de 2026. Nesse período, o investigado teria utilizado credenciais válidas e ferramentas automatizadas para entrar na plataforma da instituição e obter informações cadastrais e financeiras dos participantes.

A polícia também identificou indícios de tentativas de redefinição de senhas e obtenção de privilégios administrativos, que poderiam permitir maior controle sobre o sistema.

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Equipamentos eletrônicos encontrados

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, autorizado pela 7ª Vara Criminal de Brasília, os policiais localizaram celulares, um computador de alto desempenho, um notebook com recursos avançados e outros dispositivos eletrônicos.

Os equipamentos poderão auxiliar na análise das provas digitais e na identificação da extensão dos acessos.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal, que busca esclarecer a dinâmica da invasão e verificar possíveis prejuízos às pessoas afetadas.

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Tags

Crimes cibernéticos Polícia Civil TEIXEIRA DE FREITAS vazamento de dados

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