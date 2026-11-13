Homem investigado por comércio ilegal de armas é preso na Bahia

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Um homem de 25 anos, investigado por comércio ilegal de armas de fogo e munições e participação em organização criminosa, foi preso na quinta-feira, 12, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Ele era alvo da Operação Circuito Fechado, deflagrada pela Polícia Civil no dia 5 de novembro, e estava foragido.

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O suspeito foi localizado em um estabelecimento comercial no bairro Andaiá, após um trabalho de inteligência realizado pela corporação. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais apreenderam um aparelho celular e um veículo pertencentes ao investigado.

Após a prisão, o homem foi encaminhado a uma unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) e da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus).

Operação Circuito Fechado prendeu 11 pessoas na Bahia

A Operação Circuito Fechado teve início com o objetivo de desarticular uma rede investigada por:

comércio ilegal de armas de fogo e munições,

lavagem de dinheiro,

organização criminosa,

crimes contra o patrimônio.

Na primeira fase da ação, realizada em 5 de novembro, 11 pessoas foram presas, incluindo dois policiais militares, e 82 armas de fogo foram apreendidas. As diligências ocorreram nos municípios de Valença, Salvador, Nazaré, Santa Bárbara, Taperoá, Santo Antônio de Jesus e Gandu.