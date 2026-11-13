Chefe do CV que comandava onda de assassinatos em Salvador é preso no RJ

Dois homens foram presos e outros dois morreram durante uma operação contra um grupo criminoso investigado por 23 mortes em Salvador, nesta sexta-feira, 13. A ação ocorreu na capital baiana e no Rio de Janeiro e teve como um dos principais alvos uma liderança do Comando Vermelho (CV).

Um dos presos é Kleber Fonseca Costa, conhecido como "Kleber Fiel" ou "Coroa", localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como um dos chefes do CV no subúrbio de Salvador, com atuação em Ilha Amarela, Plataforma e São João do Cabrito.

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O segundo preso é Gutemberg dos Santos Ribeiro, de 34 anos, encontrado no bairro do Uruguai, em Salvador. Com ele, foram apreendidos celulares, uma motocicleta e um carro. O suspeito também possui uma moto aquática investigada por possível envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em outubro.

Mortes acompanhadas por videochamadas

Segundo as investigações, o grupo ordenava assassinatos de rivais e desafetos e acompanhava as execuções por videochamadas. Os crimes teriam como objetivo ampliar o domínio da facção sobre territórios utilizados para o transporte clandestino de armas e drogas.

Entre as vítimas estão integrantes de grupos rivais, antigos aliados e moradores sem envolvimento com o crime.

A polícia investiga ataques com múltiplas vítimas registrados em agosto e dezembro de 2025, além de uma série de homicídios cometidos ao longo deste ano.

Dois suspeitos mortos

Durante a operação, Josué Alves da Hora Silva, de 24 anos, e Eldis Santos Miranda, de 25, morreram em confrontos com policiais. Os dois eram investigados por envolvimento em crimes atribuídos à organização.

Onda de assassinatos

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a violência ligada ao grupo se intensificou em outubro, quando cinco pessoas foram assassinadas na região.

Em novembro, outros três homicídios foram associados à organização. No dia 1º, um morador de São João do Cabrito foi morto após um desentendimento com integrantes da facção. Nos dias 6 e 7, outras duas pessoas foram assassinadas em São João do Cabrito e Plataforma.

Entre os casos investigados está a morte de uma mulher trans, registrada em São João do Cabrito, no dia 6 de novembro.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação dos suspeitos nos 23 homicídios atribuídos ao grupo.