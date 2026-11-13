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AÇÃO POLICIAL

Chefe do CV que comandava onda de assassinatos em Salvador é preso no RJ

Preso foi identificado como Kleber Fonseca Costa, conhecido como "Kleber Fiel" ou "Coroa"

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Chefe do CV que comandava onda de assassinatos em Salvador é preso no RJ
Foto: Divulgação

Dois homens foram presos e outros dois morreram durante uma operação contra um grupo criminoso investigado por 23 mortes em Salvador, nesta sexta-feira, 13. A ação ocorreu na capital baiana e no Rio de Janeiro e teve como um dos principais alvos uma liderança do Comando Vermelho (CV).

Um dos presos é Kleber Fonseca Costa, conhecido como "Kleber Fiel" ou "Coroa", localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como um dos chefes do CV no subúrbio de Salvador, com atuação em Ilha Amarela, Plataforma e São João do Cabrito.

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O segundo preso é Gutemberg dos Santos Ribeiro, de 34 anos, encontrado no bairro do Uruguai, em Salvador. Com ele, foram apreendidos celulares, uma motocicleta e um carro. O suspeito também possui uma moto aquática investigada por possível envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida em outubro.

Mortes acompanhadas por videochamadas

Segundo as investigações, o grupo ordenava assassinatos de rivais e desafetos e acompanhava as execuções por videochamadas. Os crimes teriam como objetivo ampliar o domínio da facção sobre territórios utilizados para o transporte clandestino de armas e drogas.

Entre as vítimas estão integrantes de grupos rivais, antigos aliados e moradores sem envolvimento com o crime.

A polícia investiga ataques com múltiplas vítimas registrados em agosto e dezembro de 2025, além de uma série de homicídios cometidos ao longo deste ano.

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Dois suspeitos mortos

Durante a operação, Josué Alves da Hora Silva, de 24 anos, e Eldis Santos Miranda, de 25, morreram em confrontos com policiais. Os dois eram investigados por envolvimento em crimes atribuídos à organização.

Onda de assassinatos

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a violência ligada ao grupo se intensificou em outubro, quando cinco pessoas foram assassinadas na região.

Em novembro, outros três homicídios foram associados à organização. No dia 1º, um morador de São João do Cabrito foi morto após um desentendimento com integrantes da facção. Nos dias 6 e 7, outras duas pessoas foram assassinadas em São João do Cabrito e Plataforma.

Entre os casos investigados está a morte de uma mulher trans, registrada em São João do Cabrito, no dia 6 de novembro.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação dos suspeitos nos 23 homicídios atribuídos ao grupo.

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Tags

Comando Vermelho Homicídios Polícia Civil Salvador

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