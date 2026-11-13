Mulher salta de carro em movimento para escapar de agressões do marido

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Uma mulher de 37 anos saltou de um carro em movimento para fugir de agressões e ameaças de morte do marido, de 43 anos, na manhã desta quinta-feira, 12, em Nova Odessa, no interior de São Paulo.

O homem foi localizado e preso horas depois, em Americana, município vizinho. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava no veículo com o marido, a caminho do trabalho, quando começou a ser agredida.

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O homem teria desferido três socos contra o tórax da mulher, além de tentar esganá-la e ameaçá-la de morte. Ainda de acordo com o relato, ele afirmou que a levaria até um matagal para matá-la.

Para escapar das agressões, a vítima saltou do automóvel e pediu socorro a pessoas que passavam pelo local. Em seguida, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, também no interior paulista, para registrar a ocorrência.

Mulher foi socorrida após saltar de carro

A vítima apresentava abalo emocional, dores no tórax, dificuldade respiratória e limitações de movimento. Ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Momento da prisão

Durante a tarde, equipes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram, em Americana, o veículo utilizado pelo homem. Depois, encontraram o suspeito, que foi preso e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo informações iniciais, o homem possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, além de outras passagens policiais anteriores.