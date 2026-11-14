Líder do CV em Salvador é preso no Rio por envolvimento em 23 mortes

Kleber Fonseca Costa, mais conhecido como Kleber Fiel e Coroa, foi preso nesta sexta-feira, 13, em Niterói, no Rio de Janeiro, durante a Operação Fidelis. Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no Subúrbio Ferroviário de Salvador, é investigado por envolvimento em, dezenas de homicídios na capital baiana.

Conforme as investigações da 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o nome de Kleber está relacionado em, pelo menos, 17 ocorrências, onde 23 pessoas foram assassinadas nos bairros de São João do Cabrito, Plataforma e Itacaranha.

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Kleber foi preso em Niterói, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo comandado por Kleber é formado por ex-integrantes de uma facção criminosa rival a que ele atua hoje. As investigações apontam que as vítimas são antigos aliados, rivais e moradores que não tinham nenhum envolvimento com a criminalidade. As execuções eram acompanhadas através de videochamadas.

A motivação para os crimes seriam a disposta por pontos de tráfico de drogas e áreas estratégicas para o tranporte do material ilícito e armamentos.

Outro alvo

Um homem, que não teve o nome revelado e que seria gerente da organização criminosa, no biarro do Uruguai, em Salvador, também foi alvo da operação. Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares, uma motocicleta e um automóvel.

A polícia apura de uma motocicleta aquática que pertence ao suspeito fui usada em uma tentativa de homicídio em outubro deste ano.

Sequência de mortes

Entre as vítimas do grupo está Luara, de 23 anos, uma mulher trans executada na madrugada do dia 6 de novembro, no São João do Cabrito. As investigações apontam que os assassinatos foram intensificados entre outubro e no novembro deste ano, quando cinco pessoas foram mortas pelo grupo. Três delas na primeira semana de novembro.

Luara foi uma das vítimas de grupo comandado por Kleber - Foto: Reprodução

Durante a operação aqui em Salvador, dois homens resistiram a prisão e confrontaram os policiais. Josué Alves da Hora Silva, de 24, e Eldis Santos Miranda, de 25, foram atingidos no revide e morreram.

A Operação Fidelis foi realizada em conjunto pelas Polícias Civis da Bahia e do Rio de Janeiro, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da 78ª Delegacia de Polícia de Niterói. As investigações continuam.