Sequestro no Salvador Shopping termina com suspeito morto pela PM

Uma jovem de 19 anos foi vítima de um sequestro neste sábado, 14, em um dos estacionamentos do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana. O suspeito do crime morreu após ser baleado durante um confronto com policiais militares, depois de uma perseguição que terminou no bairro da Barroquinha.

A vítima foi abordada pelo criminoso no estacionamento do centro comercial, colocada dentro de um veículo e levada do local.

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A jovem foi localizada por guarnições do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar nas proximidades do pedágio de Simões Filho, na BR-324.

Suspeito morreu após troca de tiros

Em contato com a reportagem do portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que foi acionada na madrugada deste domingo, 15, após familiares da vítima comunicarem o sequestro da jovem.

Após encontrarem o suspeito com o veículo, os agentes deram ordem de parada, mas não foi atendido. Durante a perseguição, o carro utilizado para o crime se envolveu em um acidente de trânsito na Barroquinha.

Depois da colisão, segundo a PM, o suspeito teria deixado o automóvel e efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares, gerando o confronto. Ele chegou a ser socorrido em uma unidade de saúde.

Arma utilizada pelo suspeito durante o confronto - Foto: Reprodução

"A vítima foi localizada e resgatada com vida. [...] A Polícia Militar ressalta que informações relacionadas à integridade física e à intimidade da vítima devem ser tratadas com a devida reserva, em respeito à sua dignidade e à preservação das investigações", disse a PM em nota.

O portal A TARDE procurou a assessoria de imprensa do Salvador Shopping para obter esclarecimentos sobre o caso. Em pronunciamento, foi informado que "a equipe do empreendimento está acompanhando o caso e atuando em conjunto com as equipes envolvidas para colaborar com a apuração dos fatos".

Alvo de investigação

O novo caso ocorre meses depois de o Ministério Público da Bahia (MPBA) iniciar uma investigação sobre possíveis falhas de segurança no estacionamento do Salvador Shopping.

Em julho, o órgão notificou a administração do empreendimento para apresentar um levantamento detalhado de todos os crimes registrados no estacionamento durante os cinco anos anteriores.

A medida foi adotada após o sequestro de três mulheres, ocorrido em março deste ano, quando criminosos armados abordaram as vítimas no momento em que se preparavam para deixar o centro de compras.

O procedimento foi instaurado pelo promotor Saulo Murilo de Oliveira Mattos, titular da 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor de Salvador.

O objetivo é apurar a existência de possíveis falhas nos protocolos de vigilância, monitoramento, controle de acesso e prevenção de crimes nas dependências do estabelecimento.

No documento, o promotor destacou que o estacionamento integra a cadeia de fornecimento de serviços do shopping e deve observar as obrigações de segurança e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

“Resolve instaurar o presente procedimento preparatório tem como objetivo de apurar eventual falha sistêmica na prestação do serviço de segurança e vigilância no estacionamento do Salvador Shopping, consistente em possível inadequação de protocolos preventivos, monitoramento, controle de acesso e gerenciamento de riscos criminais em ambiente de consumo”, afirmou o representante do MPBA.

Relembre o sequestro de três mulheres em março

O crime ocorreu na noite de 15 de março, quando uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por homens armados no estacionamento do Salvador Shopping.

As vítimas foram obrigadas a entrar em um veículo e levadas para um imóvel no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As três permaneceram em cativeiro por aproximadamente 12 horas, até serem resgatadas na madrugada de 16 de março.

Durante as investigações, equipes policiais localizaram o veículo utilizado na ação, já sem ocupantes. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames no automóvel para identificar vestígios que pudessem auxiliar na apuração.

Imagens de câmeras de segurança também foram analisadas para tentar identificar os envolvidos no crime.

A investigação instaurada pelo Ministério Público busca esclarecer se houve falhas estruturais na segurança oferecida aos consumidores que utilizam o estacionamento do centro comercial.