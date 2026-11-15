Autor de sequestro no Salvador Shopping já agia em estacionamentos

Osmar Dias da Silva, apontado como responsável pelo sequestro de uma jovem de 19 anos no estacionamento do Salvador Shopping, neste sábado, 14, possui longa ficha criminal e histórico de envolvimento em sequestros de mulheres em estabelecimentos comerciais na capital baiana.

O suspeito já havia sido preso em 2012 por envolvimento em uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpago praticados em estacionamentos de centros comerciais de Salvador e da Região Metropolitana. Osmar também acumulava passagens pela polícia por roubo e furto, além de condenações por crimes patrimoniais.

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A apuração realizada pelo portal A TARDE, identificou o histórico criminal de Osmar, incluindo uma condenação de oito anos de prisão por extorsão qualificada, referente a um sequestro cometido em 2017, e outra por roubo, relacionado a um assalto ocorrido em maio de 2025.

Quadrilha atacava mulheres em estacionamentos de shoppings

A prisão de Osmar em 2012 ocorreu durante uma operação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que desarticulou uma quadrilha suspeita de realizar sequestros-relâmpago em Salvador e na Região Metropolitana.

A investigação apontou que a organização criminosa atuava principalmente contra mulheres desacompanhadas, abordadas em estacionamentos de estabelecimentos comerciais. Durante a operação, os policiais recuperaram um veículo Volkswagen Fox e diversos objetos pertencentes às vítimas, incluindo roupas, bolsas e cartões bancários.

Um dos episódios atribuídos à quadrilha envolveu uma mulher que foi atacada no estacionamento de um shopping de Salvador, cerca de 12 dias antes das prisões. De acordo com o relato divulgado na época, a vítima foi agredida com chutes e coronhadas após se recusar a entrar no porta-malas de seu próprio veículo para ser levada pelos criminosos.

Na ocasião, a polícia informou que Osmar já possuía passagens pela 23ª Delegacia Territorial, em Lauro de Freitas, e pela 33ª Delegacia Territorial, em Monte Gordo, por ocorrências relacionadas a assaltos e furto.

Os quatro integrantes do grupo foram autuados em flagrante por formação de quadrilha, porte ilegal de arma e receptação.

Novo sequestro em 2017

Cinco anos depois, Osmar voltou a ser responsabilizado judicialmente por um crime com características semelhantes às ocorrências investigadas em 2012.

Em 23 de setembro de 2017, ele abordou uma mulher no estacionamento do antigo Hiper Bompreço, na região do Iguatemi, em Salvador. Segundo o processo obtido pelo portal A TARDE, Osmar utilizou uma faca do tipo peixeira para ameaçar a vítima e obrigá-la a dirigir seu veículo até Lauro de Freitas.

Durante o trajeto, exigiu os cartões bancários e as senhas da mulher. Posteriormente, em uma estrada de barro, colocou a vítima no porta-malas e assumiu a direção do automóvel.

Osmar seguiu até o estacionamento de um estacionamento, onde tentou realizar saques bancários. Enquanto ele estava fora do veículo, a mulher conseguiu escapar do porta-malas e pedir ajuda a pessoas que estavam no local.

Populares conseguiram imobilizar o criminoso até a chegada da Polícia Militar. Conforme o depoimento apresentado à Justiça, a vítima permaneceu com a liberdade restringida por aproximadamente cinco horas, entre as 9h e as 14h.

Pelo crime, Osmar foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Lauro de Freitas a oito anos de reclusão, em regime fechado, por extorsão qualificada.

Suspeito voltou a ser preso por roubo em 2025

Outro episódio identificado pela reportagem ocorreu em 12 de maio de 2025, na Rua da Argentina, no bairro do Comércio, em Salvador.

Conforme os documentos judiciais consultados pelo A TARDE, Osmar entrou em um estabelecimento comercial situado em frente a uma unidade do Cadastro Único (CadÚnico) e pediu um copo de água.

Quando uma funcionária se preparava para descartar o copo, ele sacou uma faca de serra e anunciou o assalto. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), o homem ameaçou a vítima e determinou que ela entrasse no depósito do estabelecimento.

Durante a ação, as mulheres que estavam no local começaram a gritar por socorro. Osmar fugiu levando dois aparelhos celulares, após tentar atingir uma das vítimas com a faca.

Policiais militares que estavam em uma base móvel na Praça Riachuelo foram acionados por populares e iniciaram uma perseguição. O suspeito foi alcançado nas proximidades do Restaurante Popular.

Osmar foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em 14 de maio de 2025. Apesar de negar a prática do delito ele foi condenado a quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Cumprimento de pena em regime fechado

O histórico judicial de Osmar também inclui um habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública da Bahia, relacionado às condições de cumprimento de uma pena anterior.

Segundo a ação, ele havia obtido progressão para o regime semiaberto em 31 de outubro de 2022, mas continuava custodiado na Penitenciária Lemos Brito, destinada ao cumprimento de penas em regime fechado.

A defesa alegou que a permanência em estabelecimento incompatível com o regime concedido representava constrangimento ilegal.

Durante a análise do processo, a Justiça foi informada de que Osmar havia sido transferido para o Conjunto Penal de Simões Filho em 26 de abril de 2023. A reportagem não encontrou quando o criminoso foi solto para realizar o sequestro deste sábado, 14.

Sequestro termina com morte do suspeito

O histórico criminal foi identificado após o sequestro de uma jovem de 19 anos, ocorrido neste sábado, 14, em um estacionamento do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores.

A vítima foi abordada pelo suspeito e levada do centro comercial em um veículo. Após familiares comunicarem o desaparecimento da jovem, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas para localizar o automóvel.

Guarnições do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuaram na ocorrência, que envolveu deslocamentos pela BR-324 e pela Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito desobedeceu a uma ordem de parada e iniciou uma fuga, que terminou após o veículo se envolver em um acidente de trânsito no bairro da Barroquinha, no Centro de Salvador.

Ainda conforme a corporação, Osmar deixou o automóvel e efetuou disparos contra os policiais, que reagiram. O suspeito foi baleado durante o confronto e chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.