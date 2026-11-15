Corpo de PM morto a tiros ainda aguarda liberação no IML de Salvador

O corpo do soldado da Polícia Militar Marco Antônio Ramos da Silva, morto neste sábado, 14, durante confronto com suspeitos, permanecia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), no final da tarde deste domingo, 15, aguardando liberação por parte de familiares, segundo informou a assessoria de comunicação do órgão.

Ramos, que era lotado na 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pau da Lima), foi baleado na cabeça enquanto realizava rondas, na localidade Igrejinha, próximo a Estrada Velha do Aeroporto, no bairro Nova Brasília.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele ainda foi levado ao Hospital Eládio Lassèrre, na Fazenda Grande 2, e depois transferido para o Hospital Municipal de Salvador, na Boca da Mata, onde morreu.

O enterro do soldado Marco Antônio acontecerá nesta segunda-feira, 16, às 16h30, no Cemitério Campo Santo, na Federação. O velório terá início às 12h, na sala de velório 04.

Despedida e homenagem - Foto: Reprodução

Comando-Geral

Em sua rede social, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Magalhães, lamentou a morte do soldado e se solidarizou com a família de Ramos. Ele ainda garantiu que a Polícia Militar trabalhará para que os suspeitos sejam punidos.

"Aos seus filhos, aos seus familiares, aos amigos e aos irmãos de farda, expresso minhas mais sinceras condolências. A dor pela perda de um pai, de um amigo e de um companheiro de missão é compartilhada por toda a nossa Polícia Militar da Bahia. Neste momento de luto, minha solidariedade está com todos que tiveram o privilégio de conviver com Ramos.

Esse ataque ao Estado atingiu também o povo baiano, a quem Ramos servia. Não descansaremos enquanto todos os responsáveis pelo ataque não forem alcançados e conduzidos à Justiça, para que sejam julgados por seus crimes.

Ramos deixa um legado de coragem e dedicação à missão de proteger vidas. Sua memória será honrada por nossa tropa, que seguirá servindo à sociedade baiana com o mesmo compromisso que ele demonstrou no cumprimento do dever".