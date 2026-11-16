Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Porteiro morre após ser atingido por portão ao chegar para trabalhar

Devido à gravidade do impacto, a vítima morreu no local

Luiza Nascimento
Por
Júlio César Padilha
Júlio César Padilha - Foto: Reprodução

Um porteiro de 58 anos, identificado como Júlio César Padilha, morreu no último sábado, 14, após ser atingido pelo portão da empresa em que trabalhava, no município de Passo Fundo (RS). Devido à gravidade do impacto, a vítima morreu no local.

Segundo o 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), a estrutura desprendeu da base no momento em que as atividades diárias da empresa estavam iniciando. Desta forma, o trabalhador estava começando a jornada de trabalho, pois havia acabado de chegar ao estabelecimento para assumir o turno.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram até o local para prestar socorro, no entanto, ao chegarem, constataram que o homem já estava sem vida.

Leia Também:

POLÍCIA

Menina de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela mãe
Menina de 4 anos morre após ser arremessada de viaduto pela mãe imagem

MORTE EM SERVIÇO

Corpo de PM morto a tiros ainda aguarda liberação no IML de Salvador
Corpo de PM morto a tiros ainda aguarda liberação no IML de Salvador imagem

FUGA NA DELEGACIA

Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia
Detentos fogem de delegacia após agredir carcereiro no sul da Bahia imagem

Acidente em empresa está sendo apurado

Acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a Brigada Militar realizou o isolamento e a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsáveis pelos procedimentos legais e pela apuração das circunstâncias do ocorrido.

Com a realização da perícia trabalhista e inquérito policial, é esperado que as causas estruturais e as circunstâncias que provocaram o acidente de trabalho sejam esclarecidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente de trabalho Passo Fundo rio grande do sul

Relacionadas

Mais lidas