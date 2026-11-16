Porteiro morre após ser atingido por portão ao chegar para trabalhar

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Um porteiro de 58 anos, identificado como Júlio César Padilha, morreu no último sábado, 14, após ser atingido pelo portão da empresa em que trabalhava, no município de Passo Fundo (RS). Devido à gravidade do impacto, a vítima morreu no local.

Segundo o 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), a estrutura desprendeu da base no momento em que as atividades diárias da empresa estavam iniciando. Desta forma, o trabalhador estava começando a jornada de trabalho, pois havia acabado de chegar ao estabelecimento para assumir o turno.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram até o local para prestar socorro, no entanto, ao chegarem, constataram que o homem já estava sem vida.

Acidente em empresa está sendo apurado

Acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a Brigada Militar realizou o isolamento e a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), responsáveis pelos procedimentos legais e pela apuração das circunstâncias do ocorrido.

Com a realização da perícia trabalhista e inquérito policial, é esperado que as causas estruturais e as circunstâncias que provocaram o acidente de trabalho sejam esclarecidas.