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Mais de R$ 270 mi ligados ao crime organizado são bloqueados na Bahia

Apreensão contribuiu para novo departamento da PC para investigação de crimes financeiros

Alice Paulilo
Por
Novo órgão da PC será inaugurado nesta terça
Novo órgão da PC será inaugurado nesta terça - Foto: Ilustrativas/Ascom-PCBA

Mais de R$ 270 milhões em bens e valores associados a organizações criminosas foram bloqueados por determinação judicial em operações da Polícia Civil da Bahia (PC) realizadas entre 2025 e outubro de 2026. Os recursos poderão ser destinados a investimentos na estrutura e nos equipamentos da segurança pública estadual.

A estratégia busca enfraquecer financeiramente grupos envolvidos em tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio, além de corrupção. Para ampliar esse trabalho, a PC passa a contar com o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra).

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O órgão será inaugurado nesta terça-feira, 17, às 11h, na sede do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), em Salvador. A estrutura é a primeira do Norte e Nordeste e a segunda do país.

Como o Cifra vai atuar contra o crime organizado?

O comitê será responsável por identificar e analisar movimentações financeiras suspeitas, rastrear recursos ilícitos e localizar bens relacionados a atividades criminosas.

A estrutura também produzirá relatórios de inteligência financeira e documentos técnicos para auxiliar investigações. As análises poderão apontar mecanismos de ocultação de patrimônio e redes de empresas utilizadas para disfarçar a origem de recursos ilegais.

Segundo o delegado-geral André Viana, a iniciativa permitirá aprofundar investigações sobre organizações que utilizam empresas e operações financeiras para inserir dinheiro ilícito na economia formal.

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“É uma iniciativa que vai combater a corrupção no centro, nos seus núcleos. A partir da análise de dados financeiros e patrimoniais, o comitê produzirá informações técnicas para subsidiar investigações e medidas judiciais de bloqueio, sequestro e confisco de bens”, diz o delegado.

Como a inteligência financeira pode enfraquecer as organizações criminosas?

A atuação do Cifra também pretende atingir a estrutura econômica dos grupos criminosos, retirando de circulação recursos obtidos por meio de atividades ilegais.

Para o diretor do Draco, delegado Fábio Lordello, o fortalecimento da inteligência financeira amplia a capacidade do Estado de investigar corrupção e lavagem de dinheiro, além de dificultar o financiamento de novas práticas criminosas.

“A estrutura também contribuirá para o aprofundamento de investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro, com a análise de movimentações suspeitas e a identificação de mecanismos utilizados para ocultar a origem dos recursos. Nosso foco também é a asfixia financeira das organizações criminosas, por meio da descapitalização dessas estruturas. O fortalecimento da inteligência financeira amplia a capacidade do Estado de reduzir o poder econômico das organizações criminosas e impedir que recursos provenientes de crimes continuem financiando suas atividades", afirma ele.

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Tags

corrupção tráfico de drogas

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