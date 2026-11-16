Mais de R$ 270 mi ligados ao crime organizado são bloqueados na Bahia

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Mais de R$ 270 milhões em bens e valores associados a organizações criminosas foram bloqueados por determinação judicial em operações da Polícia Civil da Bahia (PC) realizadas entre 2025 e outubro de 2026. Os recursos poderão ser destinados a investimentos na estrutura e nos equipamentos da segurança pública estadual.

A estratégia busca enfraquecer financeiramente grupos envolvidos em tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio, além de corrupção. Para ampliar esse trabalho, a PC passa a contar com o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra).

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O órgão será inaugurado nesta terça-feira, 17, às 11h, na sede do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), em Salvador. A estrutura é a primeira do Norte e Nordeste e a segunda do país.

Como o Cifra vai atuar contra o crime organizado?

O comitê será responsável por identificar e analisar movimentações financeiras suspeitas, rastrear recursos ilícitos e localizar bens relacionados a atividades criminosas.

A estrutura também produzirá relatórios de inteligência financeira e documentos técnicos para auxiliar investigações. As análises poderão apontar mecanismos de ocultação de patrimônio e redes de empresas utilizadas para disfarçar a origem de recursos ilegais.

Segundo o delegado-geral André Viana, a iniciativa permitirá aprofundar investigações sobre organizações que utilizam empresas e operações financeiras para inserir dinheiro ilícito na economia formal.

“É uma iniciativa que vai combater a corrupção no centro, nos seus núcleos. A partir da análise de dados financeiros e patrimoniais, o comitê produzirá informações técnicas para subsidiar investigações e medidas judiciais de bloqueio, sequestro e confisco de bens”, diz o delegado.

Como a inteligência financeira pode enfraquecer as organizações criminosas?

A atuação do Cifra também pretende atingir a estrutura econômica dos grupos criminosos, retirando de circulação recursos obtidos por meio de atividades ilegais.

Para o diretor do Draco, delegado Fábio Lordello, o fortalecimento da inteligência financeira amplia a capacidade do Estado de investigar corrupção e lavagem de dinheiro, além de dificultar o financiamento de novas práticas criminosas.

“A estrutura também contribuirá para o aprofundamento de investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro, com a análise de movimentações suspeitas e a identificação de mecanismos utilizados para ocultar a origem dos recursos. Nosso foco também é a asfixia financeira das organizações criminosas, por meio da descapitalização dessas estruturas. O fortalecimento da inteligência financeira amplia a capacidade do Estado de reduzir o poder econômico das organizações criminosas e impedir que recursos provenientes de crimes continuem financiando suas atividades", afirma ele.