POLÍCIA
Homem que sequestrou jovem em shopping passa por audiência de custódia
Além do sequestro, o suspeito será julgado por roubo e estupro contra a vítima
Apontado como responsável pelo sequestro de uma jovem de 19 anos no estacionamento do Salvador Shopping, Osmar Dias da Silva passará por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, 16, na 3ª Vara das Garantias, localizada no Fórum Criminal de Salvador, no bairro de Sussuarana.
Em nota enviada ao portal A TARDE, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que a sessão ocorrerá às 10h05.
Além do sequestro, o suspeito será julgado por roubo e estupro contra a jovem.
Relembre o sequestro
Uma jovem de 19 anos foi vítima de um sequestro no sábado, 14, em um dos estacionamentos do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana. O suspeito do crime foi baleado durante um confronto com policiais militares, depois de uma perseguição que terminou no bairro da Barroquinha.
A vítima foi abordada pelo criminoso no estacionamento do centro comercial, colocada dentro de um veículo e levada do local.
A jovem foi localizada por guarnições do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar nas proximidades do pedágio de Simões Filho, na BR-324.
Leia Também:
Suspeito possui longa ficha criminal
Osmar Dias da Silva possui uma longa ficha criminal e histórico de envolvimento em sequestros de mulheres em estabelecimentos comerciais na capital baiana.
O suspeito já havia sido preso em 2012 por envolvimento em uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpago praticados em estacionamentos de centros comerciais de Salvador e da Região Metropolitana.
Ele também acumula passagens pela polícia por roubo e furto, além de condenações por crimes patrimoniais.