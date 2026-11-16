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Homem que sequestrou jovem em shopping passa por audiência de custódia

Além do sequestro, o suspeito será julgado por roubo e estupro contra a vítima

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Osmar acumula passagens por roubo, furto, crimes patrimoniais e sequest
Osmar acumula passagens por roubo, furto, crimes patrimoniais e sequest - Foto: Reprodução

Apontado como responsável pelo sequestro de uma jovem de 19 anos no estacionamento do Salvador Shopping, Osmar Dias da Silva passará por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, 16, na 3ª Vara das Garantias, localizada no Fórum Criminal de Salvador, no bairro de Sussuarana.

Em nota enviada ao portal A TARDE, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que a sessão ocorrerá às 10h05.

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Além do sequestro, o suspeito será julgado por roubo e estupro contra a jovem.

Relembre o sequestro

Uma jovem de 19 anos foi vítima de um sequestro no sábado, 14, em um dos estacionamentos do Salvador Shopping, no bairro do Caminho das Árvores, na capital baiana. O suspeito do crime foi baleado durante um confronto com policiais militares, depois de uma perseguição que terminou no bairro da Barroquinha.

A vítima foi abordada pelo criminoso no estacionamento do centro comercial, colocada dentro de um veículo e levada do local.

A jovem foi localizada por guarnições do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar nas proximidades do pedágio de Simões Filho, na BR-324.

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Suspeito possui longa ficha criminal

Osmar Dias da Silva possui uma longa ficha criminal e histórico de envolvimento em sequestros de mulheres em estabelecimentos comerciais na capital baiana.

O suspeito já havia sido preso em 2012 por envolvimento em uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpago praticados em estacionamentos de centros comerciais de Salvador e da Região Metropolitana.

Ele também acumula passagens pela polícia por roubo e furto, além de condenações por crimes patrimoniais.

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Salvador Salvador Shopping Sequestro

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