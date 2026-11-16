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Luiz Teixeira de Oliveira, conhecido como "Luizão", "Boinha" ou "Canibal de Ilhéus", foi preso na manhã desta segunda-feira, 16, no bairro Salobrinho, em Ilhéus, no sul da Bahia.



Ele é acusado de matar um colega de trabalho e comer parte do cérebro da vítima. O suspeito foi localizado por policiais da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), nas proximidades da Fazenda Alegria, perto da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).



Crime aconteceu em agosto de 2025

O homicídio ocorreu em 12 de agosto de 2025, na Fazenda Baixinho. A vítima, Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi morta com golpes de madeira na cabeça após um desentendimento com o suspeito. Segundo as informações do caso, Luiz teria comido parte do cérebro do colega e fugido do local gritando que era um canibal.

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O episódio teve repercussão nacional e fez com que o suspeito passasse a ser conhecido como "Canibal de Ilhéus".

Suspeito estava com mandado de prisão em aberto

Luiz estava sendo procurado pela Justiça da Bahia e tinha um mandado de prisão em aberto. Após ser capturado, foi encaminhado à sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde permanece custodiado.

Ele aguarda a realização de uma audiência de custódia, que deverá definir os próximos encaminhamentos em relação à sua prisão e eventual transferência para o sistema prisional baiano.





Vítima e suspeito trabalhavam na mesma fazenda

De acordo com a delegacia local, Pedro e Luiz trabalhavam como meeiros na Fazenda Baixinho. A atividade consiste no cultivo de terras de terceiros, com divisão da produção ou dos lucros entre o trabalhador e o proprietário.