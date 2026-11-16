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PERIGO POTENCIAL

Inmet alerta para mais granizo na Bahia; Inema explica fenômeno

Aviso meteorológico prevê chuva intensa e ventos de até 60 km/h

Brenda Roberta
Por
A Bahia está entre os estados sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Inmet
A Bahia está entre os estados sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Inmet - Foto: Divulgação/Misistemasolar

A possibilidade de novas ocorrências de chuva de granizo mantém a Bahia em alerta nesta segunda-feira, 16. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de tempestade para diversas regiões do estado, com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de pedras de gelo.

O alerta ocorre após registros do fenômeno em pelo menos nove municípios baianos durante o fim de semana. Em resposta ao portal A TARDE, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) explicou as condições meteorológicas que favorecem a formação do granizo e destacou que, embora pouco frequente, o fenômeno é possível nesta época do ano.

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No sábado, relatos publicados nas redes sociais mencionaram queda de granizo em Santo Estêvão, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Rafael Jambeiro, Antônio Cardoso, Ruy Barbosa e Ubaíra.

no domingo, moradores de Poções e Bom Jesus da Serra também registraram o fenômeno. Vídeos compartilhados na internet mostram pedras de gelo caindo durante as chuvas e atingindo telhados e outras superfícies.

Inmet emite alerta de tempestade para regiões da Bahia

A Bahia está entre os estados sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira, 16, e prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Na Bahia, o alerta abrange áreas do Centro-Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro-Norte, Sul, Extremo Oeste e Região Metropolitana de Salvador.

A classificação indica perigo potencial, o nível mais baixo da escala de severidade do Inmet.

Ainda assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Além da Bahia, o aviso inclui Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas, Ceará e Sergipe, além do Distrito Federal.

O que explica a formação de granizo na Bahia?

De acordo com o Inema, o granizo se forma em nuvens de grande desenvolvimento vertical, conhecidas como cumulonimbus. Nelas, correntes de ar ascendentes transportam gotículas de água para regiões mais frias da atmosfera, onde elas congelam e podem aumentar de tamanho antes de cair.

" Por isso, o calor na superfície não impede a ocorrência de granizo: o processo acontece nas camadas mais altas da nuvem", explica.

De acordo com a explicação, a intensidade dessas correntes influencia o tamanho das pedras de gelo.

"Quanto mais intensas forem essas correntes, maior poderá ser o granizo. Elas conseguem manter as pedras suspensas por mais tempo, permitindo que se choquem com gotículas super-resfriadas, que permanecem líquidas mesmo em temperaturas abaixo de 0 °C, e aumentem de tamanho", informa.

Granizo é comum na Bahia?

Embora possa causar surpresa, a ocorrência de granizo não é considerada incomum em novembro.

Segundo o Inema, o mês marca o início da transição para o período chuvoso em partes do interior baiano.

"A combinação de cavados, áreas alongadas de baixa pressão em médios e altos níveis da atmosfera, aproximadamente entre 5 mil e 11 mil metros de altitude, favoreceu a formação das instabilidades", disse.

Onde já houve registro de granizo na Bahia?

  • 2022: Mucuri e Prado.
  • 2023: Barreiras, Mata de São João, Jacobina e Ipiaú.
  • 2024: Paulo Afonso e Vitória da Conquista.
  • 2026: Eunápolis, em 14 de julho, e Vitória da Conquista, em 2 de setembro.

O Inema ressalta que não existe uma série histórica completa de observações específicas de granizo. Por isso, os registros disponíveis não permitem determinar com precisão a frequência do fenômeno em cada município.

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Bahia Chuva de granizo inema Inmet

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