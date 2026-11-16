PERIGO POTENCIAL
Inmet alerta para mais granizo na Bahia; Inema explica fenômeno
Aviso meteorológico prevê chuva intensa e ventos de até 60 km/h
A possibilidade de novas ocorrências de chuva de granizo mantém a Bahia em alerta nesta segunda-feira, 16. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo de tempestade para diversas regiões do estado, com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de pedras de gelo.
O alerta ocorre após registros do fenômeno em pelo menos nove municípios baianos durante o fim de semana. Em resposta ao portal A TARDE, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) explicou as condições meteorológicas que favorecem a formação do granizo e destacou que, embora pouco frequente, o fenômeno é possível nesta época do ano.
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No sábado, relatos publicados nas redes sociais mencionaram queda de granizo em Santo Estêvão, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Rafael Jambeiro, Antônio Cardoso, Ruy Barbosa e Ubaíra.
Já no domingo, moradores de Poções e Bom Jesus da Serra também registraram o fenômeno. Vídeos compartilhados na internet mostram pedras de gelo caindo durante as chuvas e atingindo telhados e outras superfícies.
Inmet emite alerta de tempestade para regiões da Bahia
A Bahia está entre os estados sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O aviso é válido até as 23h59 desta segunda-feira, 16, e prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Na Bahia, o alerta abrange áreas do Centro-Sul, Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro-Norte, Sul, Extremo Oeste e Região Metropolitana de Salvador.
A classificação indica perigo potencial, o nível mais baixo da escala de severidade do Inmet.
Ainda assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Além da Bahia, o aviso inclui Goiás, Minas Gerais, Pará, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas, Ceará e Sergipe, além do Distrito Federal.
O que explica a formação de granizo na Bahia?
De acordo com o Inema, o granizo se forma em nuvens de grande desenvolvimento vertical, conhecidas como cumulonimbus. Nelas, correntes de ar ascendentes transportam gotículas de água para regiões mais frias da atmosfera, onde elas congelam e podem aumentar de tamanho antes de cair.
" Por isso, o calor na superfície não impede a ocorrência de granizo: o processo acontece nas camadas mais altas da nuvem", explica.
De acordo com a explicação, a intensidade dessas correntes influencia o tamanho das pedras de gelo.
"Quanto mais intensas forem essas correntes, maior poderá ser o granizo. Elas conseguem manter as pedras suspensas por mais tempo, permitindo que se choquem com gotículas super-resfriadas, que permanecem líquidas mesmo em temperaturas abaixo de 0 °C, e aumentem de tamanho", informa.
Granizo é comum na Bahia?
Embora possa causar surpresa, a ocorrência de granizo não é considerada incomum em novembro.
Segundo o Inema, o mês marca o início da transição para o período chuvoso em partes do interior baiano.
"A combinação de cavados, áreas alongadas de baixa pressão em médios e altos níveis da atmosfera, aproximadamente entre 5 mil e 11 mil metros de altitude, favoreceu a formação das instabilidades", disse.
Onde já houve registro de granizo na Bahia?
- 2022: Mucuri e Prado.
- 2023: Barreiras, Mata de São João, Jacobina e Ipiaú.
- 2024: Paulo Afonso e Vitória da Conquista.
- 2026: Eunápolis, em 14 de julho, e Vitória da Conquista, em 2 de setembro.
O Inema ressalta que não existe uma série histórica completa de observações específicas de granizo. Por isso, os registros disponíveis não permitem determinar com precisão a frequência do fenômeno em cada município.