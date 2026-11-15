Temporal com granizo em Santo Estevão paralisa tráfego na BR-116

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​Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu o município de Santo Estêvão, no interior baiano, neste sábado, 14.

A precipitação incomum despertou a atenção da população local, gerando uma série de registros que evidenciam a severidade da instabilidade climática na região.

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Pedras de gelo

​Imagens gravadas durante o temporal mostram uma expressiva concentração de pedras de gelo acumuladas sobre o asfalto da BR-116, importante rodovia federal que corta o município e faz a ligação com Feira de Santana, situada a cerca de 40 quilômetros.

Diante da força dos ventos, da intensidade da chuva e da consequente redução drástica da visibilidade, diversos condutores optaram por estacionar seus veículos no acostamento até que as condições de tráfego fossem normalizadas.

​De acordo com a meteorologia, a ocorrência de granizo está associada a nuvens de tempestade com grande desenvolvimento vertical.

Instabilidade atmosférica

Em cenários de acentuada instabilidade atmosférica, correntes de ar favorecem a formação de pequenas pedras de gelo no interior dessas nuvens, que posteriormente se precipitam até atingir o solo.

Após o temporal, imagens deste domingo, 15, mostram os estragos deixados pelo fenômeno.

​Até o fechamento desta edição, órgãos locais e autoridades de trânsito não haviam confirmado ocorrências de pessoas feridas ou levantamentos oficiais de prejuízos materiais decorrentes do temporal.