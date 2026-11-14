Nordeste terá ventos de até 56 km/h e chuva após formação de ciclone

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A formação de um ciclone na costa do Sudeste deve influenciar as condições do tempo em diferentes regiões do país a partir de segunda-feira, 16, incluindo o Nordeste

Antes disso, as capitais nordestinas já devem registrar ventos fortes no domingo, 15, com rajadas de até:

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56 km/h em Salvador;

49 km/h em Maceió;

e 45 km/h em Aracaju.

Já na segunda, 16, a chuva ganha força na região, com previsão de 14 mm em Salvador, e 7 mm em Aracaju.

De acordo com a Nottus, o sistema meteorológico deve se formar nas primeiras horas de segunda-feira e contribuir para a manutenção de áreas de instabilidade sobre diferentes regiões do país, incluindo o Nordeste.

Em Salvador, são esperados 14 mm de chuva , com 92% de probabilidade de precipitação.

, com 92% de probabilidade de precipitação. Aracaju pode registrar 7 mm, enquanto Salvador, Aracaju e Maceió também devem ter rajadas de vento de até 52 km/h.

Previsão muda ao longo do fim de semana

Antes da chegada das instabilidades mais intensas, este sábado, 14, deve ter condições mais estáveis no Nordeste.

A previsão aponta chuva fraca e baixa probabilidade de precipitação em capitais como Salvador, Aracaju, São Luís e Fortaleza.

O calor, por outro lado, permanece em parte da região. Teresina pode alcançar 37°C, com umidade relativa do ar de apenas 24%.

A condição é diferente da esperada para outras áreas do país, onde a chuva deve aparecer com maior frequência.

Previsão do tempo para domingo, 15

No domingo, 15, além dos ventos fortes na Bahia e em outros estados nordestinos, as instabilidades começam a ganhar espaço em diferentes regiões.

A reorganização dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera favorece o aumento das precipitações.

Ciclone deve influenciar o tempo em várias regiões do Brasil

A formação do ciclone na costa do Sudeste, prevista para as primeiras horas de segunda-feira, deve manter as condições para chuvas frequentes e fortes entre o Centro-Oeste, o Sudeste, o Nordeste e o Tocantins.

O sistema é acompanhado por áreas de baixa pressão e instabilidades associadas a uma frente fria entre a Argentina e o Uruguai.

Na segunda-feira, 16, os maiores volumes de chuva devem se concentrar no Centro-Oeste e no Tocantins.

Veja a previsão do tempo nas demais regiões do país

Goiânia pode registrar 18 mm, com 90% de probabilidade de precipitação. Palmas e Campo Grande têm previsão de 16 milímetros cada. Em Cuiabá, são esperados os mesmos 16 milímetros, com 98% de probabilidade.

No Sudeste, Vitória pode acumular 11 mm de chuva, enquanto Belo Horizonte tem previsão de 10 mm. No Rio de Janeiro, são esperados 6 mm, e São Paulo deve registrar 4 mm.

No Sul, a previsão indica pouca chuva em Curitiba, com 2 mm e máxima de 18°C. Porto Alegre deve ter tempo firme, sem previsão de precipitação, e temperatura máxima de 31°C.

Apesar do aumento da nebulosidade em boa parte do país, a mudança no tempo não representa a chegada de uma onda de frio.

A tendência é de redução moderada das temperaturas em algumas localidades, em meio à atuação dos sistemas de instabilidade.